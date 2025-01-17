Евросоюз не откажется от антироссийских санкций
Брюссель не отменит санкции против России, поскольку это ослабит позиции Евросоюза, цитирует главу евродипломатии Каю Каллас Agence France-Presse.
«Нам, безусловно, необходимо продолжать осуществлять эти меры. Это – наш рычаг давления, и было бы очень странно от него отказываться, – сказала Каллас, выступая перед журналистами. – Ситуация не изменилась, Путин не изменил своих целей, на местах ничего не изменилось, поэтому для отмены санкций нет никаких оснований».
Так Каллас отреагировала на просьбу прокомментировать заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, что от санкций пора отказаться.
C момента начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года Евросоюз ввел 15 раундов новых санкций против Москвы.
Новое решение о продлении санкций должно быть единогласно принято 27 странами-членами ЕС до 31 января. Ранее появилась информация, что Венгрия отказалась подписать плановое продление санкций против России, действие которых истекает 31 января, на очередные полгода, объявив, что сначала необходимо проконсультироваться с избранным президентом США Дональдом Трампом.