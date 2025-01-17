Евросоюз не откажется от антироссийских санкций

Брюссель не отменит санкции против России, поскольку это ослабит позиции Евросоюза, цитирует главу евродипломатии Каю Каллас Agence France-Presse.

«Нам, безусловно, необходимо продолжать осуществлять эти меры. Это – наш рычаг давления, и было бы очень странно от него отказываться, – сказала Каллас, выступая перед журналистами. – Ситуация не изменилась, Путин не изменил своих целей, на местах ничего не изменилось, поэтому для отмены санкций нет никаких оснований».