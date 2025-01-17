Блинкен, уходя, заявил, что Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине

«Мы смогли противостоять нашим соперникам, усилить союзников и ослабить врагов», - сказал в ходе выступления Остин, подводя итоги своей работы. По его словам, в числе его заслуг оказание помощи Украине и усиление НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провели торжественные церемонии по случаю их последнего рабочего дня на этих должностях.

Блинкен, выступая в Госдепартаменте, предположил, что человечество вступает в новую эпоху: «Период, стартовавший после холодной войны, окончен. Он начинался тогда, когда я только начинал свою работу. Теперь мы вступили в новое время: сейчас в мире происходит интенсивная конкурентная борьба».

В своей прощальной речи Блинкен отметил, что современный мир стал «более нестабильным и спорным».

Выступая на пресс-конференции, уходящий госсекретарь США заявил, что у Дональда Трампа будет возможность заключить «хорошую сделку» по Украине, если на это согласится Киев.

«Я считаю, что будущая администрация находится в том положении, когда, если украинцы захотят и решат, она сможет помочь заключить хорошую сделку. А президент Трамп говорит о хороших, сильных сделках. Я думаю, что у нас есть возможность заключить такую сделку», - сказал Блинкен.

При этом он выступил против немедленного прекращения огня без механизмов «сдерживания» России. «Потому что мы знаем следующее: по мнению Путина, если прекратить огонь, он просто отдохнет, подготовится, а затем, когда сочтет момент подходящим, снова нападет. Поэтому в любое прекращение огня должно быть встроено эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он не напал снова. Это, я думаю, необходимая часть любой хорошей, сильной сделки для Украины», - сказал Блинкен.