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Фицо предлагает Зеленскому еще одну встречу. Президент Украины молчит

17 января 2025, 23:32 489

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи. Об этом сообщает РБК-Украина.

Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсуждалась тема поставок газа. Он также посетовал на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года, которое наносит «значительный ущерб Словакии и Евросоюзу».

Кроме того, Фицо снова повторил, что Словакия «примет ответные меры».

«В ходе беседы я также сообщил, что мы уже несколько дней предлагаем провести совместную встречу с господином Зеленским во вторник вечером (21 января - ред.) в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать», - добавил премьер Словакии.

Он также сказал, что встреча в Давосе может определить будущее отношений с Украиной, но «Зеленский никак не отреагировал на это предложение».

Ранее Роберт Фицо приглашал президента Украины Владимира Зеленского встретиться на словацкой территории возле границы с Украиной и предлагал ему воспользоваться поездом Киев - Кошице. Украинский президент в ответ позвал Фицо на встречу 17 января в Киев, тот отказался.

В пятницу, 17 января, Зеленский принимал лидера словацкой оппозиции Михала Шимечка, которому заявил, что Украина готова помогать Словакии с энергетической безопасностью, но хочет «слышать важные сигналы», такие как поддержка вступления в НАТО и Евросоюз.

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