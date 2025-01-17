В Сирии перехватили следовавший в Ливан грузовик с оружием

Власти Сирии пресекли попытку контрабанды оружия в Ливан. Об этом заявили в Управлении общественной безопасности Сирии.

Сообщается, что представители новых властей Сирии задержали полный оружия и боеприпасов грузовик, который направлялся в Ливан через незаконный переход на границе двух государств.

В сирийских СМИ появились фотографии задержанного автомобиля и его содержимого. В транспортном средстве находилось стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова и снайперские ружья, а также боеприпасы и БПЛА. В Дамаске не сообщили, кто был получателем перехваченной партии оружия.