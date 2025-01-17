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Байден отменил санкции против Турции

17 января 2025, 23:57 841

Президент США Джо Байден внес изменения в указ 2019 года, вводивший санкции против Турции за военную операцию «Источник мира» в Сирии, и подписал новый документ, учитывающий нынешнюю ситуацию.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

В объяснении для Конгресса США указывается, что часть мер, предусмотренных в старом указе, уже утратила актуальность, поскольку операции были завершены более пяти лет назад.

Байден указал на изменение геополитических реалий в Сирии и обстоятельств, ранее ставших основанием для санкций. Новый указ сохраняет полномочия США налагать санкции в случае угрозы миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности Сирии, а также нарушения прав человека.

Первый указ о санкциях был подписан 14 октября 2019 года тогдашним президентом Дональдом Трампом. Он предусматривал ограничения против министров обороны, внутренних дел и энергетики Турции.

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