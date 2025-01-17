USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?
Новость дня
Азербайджан открыл сухопутную границу с Грузией?

Атака беспилотников: в России полыхает нефтебаза

видео
00:10 281

В городе Людиново Калужской области РФ в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто не пострадал. «На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.

Украинские и российские паблики пишут, что в Людиново украинскими беспилотниками атакована нефтебаза.

Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской.

Байден отменил санкции против Турции
Байден отменил санкции против Турции
17 января 2025, 23:57 844
Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США
Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США
17 января 2025, 22:07 3200
Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»
Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»
17 января 2025, 21:59 3625
Зачем Мирзояна вызвали в Москву?
Зачем Мирзояна вызвали в Москву? наш комментарий
17 января 2025, 18:47 5525
Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет
Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет
17 января 2025, 20:19 2602
Путин и Пезешкиан подписали важный для России и Ирана договор
Путин и Пезешкиан подписали важный для России и Ирана договор видео; обновлено 19:45
17 января 2025, 19:45 8713
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан новость дополнена
17 января 2025, 19:36 4252
Фарид Исмаилов арестован
Фарид Исмаилов арестован
17 января 2025, 18:56 6557
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка? горячая тема
17 января 2025, 17:17 4552
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
17 января 2025, 12:10 6561
Аббас Ибрагимов: «В этом году мы впервые разделим наши доходы с более чем 35 тысячами акционеров»
Аббас Ибрагимов: «В этом году мы впервые разделим наши доходы с более чем 35 тысячами акционеров» беседа с главой крупнейшего банка Азербайджана
17 января 2025, 15:55 4908

ЭТО ВАЖНО

Байден отменил санкции против Турции
Байден отменил санкции против Турции
17 января 2025, 23:57 844
Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США
Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США
17 января 2025, 22:07 3200
Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»
Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»
17 января 2025, 21:59 3625
Зачем Мирзояна вызвали в Москву?
Зачем Мирзояна вызвали в Москву? наш комментарий
17 января 2025, 18:47 5525
Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет
Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет
17 января 2025, 20:19 2602
Путин и Пезешкиан подписали важный для России и Ирана договор
Путин и Пезешкиан подписали важный для России и Ирана договор видео; обновлено 19:45
17 января 2025, 19:45 8713
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан новость дополнена
17 января 2025, 19:36 4252
Фарид Исмаилов арестован
Фарид Исмаилов арестован
17 января 2025, 18:56 6557
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка? горячая тема
17 января 2025, 17:17 4552
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве»
Премьер голубых кровей в «несостоявшемся государстве» новый поворот
17 января 2025, 12:10 6561
Аббас Ибрагимов: «В этом году мы впервые разделим наши доходы с более чем 35 тысячами акционеров»
Аббас Ибрагимов: «В этом году мы впервые разделим наши доходы с более чем 35 тысячами акционеров» беседа с главой крупнейшего банка Азербайджана
17 января 2025, 15:55 4908
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться