Атака беспилотников: в России полыхает нефтебаза
00:10 281
В городе Людиново Калужской области РФ в результате атаки дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительным данным, никто не пострадал. «На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб», — рассказал Шапша.
Украинские и российские паблики пишут, что в Людиново украинскими беспилотниками атакована нефтебаза.
Людиново находится на юге Калужской области, близ границы с Брянской.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!