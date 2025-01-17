Российский топ-менеджер покончил с собой. Ранее его вызывали в полицию

Директор по продажам российского производителя подсолнечного масла «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в гараже своего дома в Ленинградской области, сообщают российские издания.

Baza пишет, что 49-летний Хайдин должен был заехать за женой после работы, но перестал выходить на связь. Тогда его жена позвонила управляющему садоводства, в котором находится их дом, и попросила проверить, где ее муж. Тот проник на участок и нашел тело Хайдина в гараже дома.

По данным Baza, незадолго до этого Хайдин рассказал жене, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по вопросам, связанным с белорусской компанией «Кубок». «Фонтанка» пишет, что Хайдина вызывали в экономическую полицию в связи с делом о взятке в 100 тысяч долларов «неким китайским бизнесменам».

В группе компаний «Благо» РБК сказали, что не располагают информацией об обстоятельствах гибели Хайдина и не вправе их комментировать.

Группа компаний «Благо» является крупнейшим поставщиком растительного масла в России. Компания работает с 1993 года, ее продукция производится на семи заводах. В портфеле компании — десять брендов, среди которых «Благо», Alma Dor и «Дары Кубани». Основатель компании Аркадий Фосман скончался в октябре 2024 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.