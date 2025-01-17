Шольц настроен оптимистично

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что российско-украинская война завершится в нынешнем году.

Об этом сообщило агентство DPA.

«Теперь необходимо изучить все варианты, чтобы остановить убийства и достичь мира», - заявил глава правительства на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Вольфсбурге.

«Надеюсь, что в этом году все получится, но посмотрим, возможно ли это», - отметил канцлер Германии.

В то же время Шольц заявил, что решение не должно быть найдено в обход украинцев и европейцев.