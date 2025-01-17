Нефтепроблемы России

Российский экспорт нефтепродуктов морским транспортом упал на 9,1% - до 113,7 млн тонн в 2024 году, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны столкнулись с факторами, включая атаки украинских беспилотников, запрет на экспорт, падение цен и рост производственных затрат.

Переработка нефти в России упала до 267 миллионов тонн в 2024 году, это самый низкий уровень с 2012 года, поскольку незапланированные остановки в результате атак дронов и снижение маржи сказались. Негативное влияние на экспорт также оказал запрет на вывоз бензина, введенный для защиты внутреннего рынка.

По данным отраслевых источников, в 2024 году суммарный экспорт нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга упал на 9% к предыдущему году до 61,96 миллиона тонн.

Отгрузки топлива через арктические порты Архангельск и Мурманск в прошлом году понизились на 14% к 2023 году до 1,01 миллиона тонн.

Южные порты Азовского и Черного морей в 2024 году сократили экспортную перевалку нефтепродуктов на 10% в годовом выражении до 42,75 миллиона тонн. Поставки топлива на экспорт через черноморский порт Туапсе в обзорный период упали на треть к 2023 году до 9,1 миллиона тонн из-за внеплановых остановок и сокращения переработки на принадлежащем «Роснефти» Туапсинском НПЗ.

Украина в прошлом году атаковала несколько российских НПЗ и топливных объектов, включая Волгоградский НПЗ «Лукойла», Омский НПЗ, Славянский и Новошахтинский НПЗ «Газпром нефти» и НПЗ «Роснефти» в Туапсе.

В то же время экспортные отгрузки нефтепродуктов через черноморский порт Новороссийск в 2024 году выросли на 4% относительно предыдущего года до 19 миллионов тонн.