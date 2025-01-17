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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Махмуд Аббас хочет взять Газу на себя

01:32 335

Палестинская национальная администрация (ПНА) завершила подготовку к тому, чтобы взять на себя управление сектором Газа после вступления в силу соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы ПНА Махмуда Аббаса.

«Палестинские власти под руководством председателя Аббаса завершили все приготовления к тому, чтобы взять на себя управление Газой», - приводит издание заявление канцелярии.

ПНА, в частности, готова заниматься возвращением граждан, которые были вынуждены покинуть дома, предоставлением услуг первой необходимости, пограничным контролем и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Издание отмечает, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно исключал возможность участия ПНА в управлении анклавом после завершения военных действий.

Ранее в пятницу кабинет министров Израиля по вопросам безопасности одобрил достигнутое между Израилем и ХАМАС соглашение о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников. Теперь соглашение уйдет на рассмотрение кабинета министров в полном составе. Как ожидается, они проведут голосование до субботы.

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