Махмуд Аббас хочет взять Газу на себя

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы ПНА Махмуда Аббаса.

Палестинская национальная администрация (ПНА) завершила подготовку к тому, чтобы взять на себя управление сектором Газа после вступления в силу соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

«Палестинские власти под руководством председателя Аббаса завершили все приготовления к тому, чтобы взять на себя управление Газой», - приводит издание заявление канцелярии.

ПНА, в частности, готова заниматься возвращением граждан, которые были вынуждены покинуть дома, предоставлением услуг первой необходимости, пограничным контролем и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Издание отмечает, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно исключал возможность участия ПНА в управлении анклавом после завершения военных действий.

Ранее в пятницу кабинет министров Израиля по вопросам безопасности одобрил достигнутое между Израилем и ХАМАС соглашение о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников. Теперь соглашение уйдет на рассмотрение кабинета министров в полном составе. Как ожидается, они проведут голосование до субботы.