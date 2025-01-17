Хвича Кварацхелия официально стал игроком «ПСЖ»

Контракт рассчитан до июня 2029 года. 23-летний вингер будет играть под 7-м номером. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за Хвичу итальянскому «Наполи» 70 миллионов евро.

«Быть здесь – мечта, - говорит футболист. - Мне сказали много очень положительного о «Пари Сен-Жермен». Я испытываю огромную гордость за то, что присоединился к этому великому клубу, и мне не терпится надеть свои новые цвета».

«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелия в семье «Пари Сен-Жермен», - заявил президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи. - Хвича – один из самых ярких игроков в мировом футболе, фантастический талант, но также игрок, который обладает смелостью и борется за команду превыше всего. Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что вместе с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады усилить нашу команду».