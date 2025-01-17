Что происходит с рынком недвижимости Баку?

Прошлый год стал для бакинского рынка недвижимости одним из самых неспокойных как с точки зрения активности, так и цен. Снос частных жилых домов в разных районах Баку, включая здания с истекшим сроком эксплуатации, оказал значительное влияние на рыночные цены. Из-за отсутствия свободных земельных участков в центре города и прилегающих к нему районах стоимость земли зачастую достигала сотен тысяч, а порой и миллионов манатов. Параллельно наблюдалось значительное удорожание аренды жилья. На фоне снижения реальных доходов населения текущие цены привели рынок к стагнации. Как следствие, даже покупатели со свободными средствами не спешили в этой ситуации инвестировать в жилье.

С конца прошлого года поступает информация о значительном снижении цен на рынке жилья. Некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы оно продолжится, хотя согласны с этим далеко не все. К примеру, многие считают, что недавние изменения, внесенные в Налоговый кодекс, позволят строительным компаниям снизить нагрузку по налогу на прибыль. В частности, будет снижена налоговая нагрузка и платежи по квартирам, строительство которых еще не завершено. В то же время по мнению эксперта по недвижимости Рамиля Османлы, значительных изменений цен на рынке жилья на данный момент не наблюдается. «Чтобы изменения в Налоговом кодексе снизили рыночные цены на недвижимость, необходимо время, - считает эксперт. - Однако наблюдения за рынком дают все основания утверждать, что в таких ситуациях инвесторы, как правило, в снижении цен не заинтересованы. До сих пор мы не видели у строительных компаний заметных инициатив по снижению цен, так что в нынешней ситуации также вряд ли что-то изменится…» По словам Османлы, массовый снос зданий в различных районах столицы оказал влияние на рынок арендного жилья.

«Если в каком-либо районе сносятся пятьсот квартир, то это значит, что на рынок жилья вышли еще пятьсот арендаторов, - говорит эксперт. – И хотя существенно спрос на аренду жилья не растет, количество обращений, как минимум, увеличивается, что, в свою очередь, приводит к психологическим изменениям на рынке. Необходимо принять во внимание, что основной спрос на рынке аренды жилья в Азербайджане сосредоточен на дешевых квартирах, которых очень мало». По словам Османлы, в центре Баку и в прилегающих к столице районах лимит свободных земельных участков практически исчерпан. В связи с этим строительным компаниям в рамках существующих программ по расширению жилого фонда рекомендовано сносить в разных частях столицы старые дома и возводить на их месте новые многоквартирные жилые здания. Разумеется, это увеличивает расходы на строительство, что, в свою очередь, поднимает цены на жилье. Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев посетовал на то, что ситуация на рынке жилья оставляет желать лучшего. И приводит статистику, в соответствии с которой 60–70 процентов продаваемой недвижимости реализуется на условиях кредитования. Понятно, что повышенный спрос на такие объекты приводит к росту цен. В целом же, по мнению эксперта, цены на рынке недвижимости искусственно завышены. «Снос старых кварталов и зданий, а также предложение жильцам денежных компенсаций вместо предоставления нового жилья особенно удорожает стоимость недвижимости в таких пригородных районах, как Апшерон и Хырдалан», - подчеркнул Фарзалиев. По его словам, денежные компенсации за небольшие по площади дома или квартиры позволяют их владельцам приобретать жилье в пригородах Баку, тогда как цены на недвижимость в центре столицы и прилегающих к нему районах для большинства населения стали просто недоступными.