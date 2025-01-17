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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

В Украине заявили, что русские зашли в Покровск. Военные опровергли

01:41 360

Украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что россияне зашли в город Покровск на Донецком направлении.

Официального подтверждения этой информации нет.

«Мне еще будут говорить, да нет, да нет. Покровск — это большая городская агломерация, посмотрите карту DeepState и все поймете», — написала в соцсетях депутат.

Аналитики проекта DeepState 17 января в 21:50 по местному времени писали об активных штурмовых действиях на Покровском направлении на населенные пункты Котлино и Удачное. По состоянию на утро 17 января DeepState сообщили, что россияне захватили несколько сел и продвинулись в Часовом Яру.

Украинские военные опровергли информацию Безуглой. Речь идет о зашедшей в город диверсионно-разведывательной группе, пишут украинские СМИ со ссылкой на бойцов ВСУ.

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