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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Стрелков прогнозирует из тюрьмы...

01:56 414

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), отбывающий четырехлетний срок за призывы к экстремизму, считает, что в ближайшем будущем россиян ждут война и голод.

Письмо Стрелкова опубликовали соратники на его канале в Telegram, передает Dialog.UA.

«В текущем году изменится, вероятно, столь многое, что все нынешние «реалии» будут казаться дикостью и «миражом»… Нас ждет очень жестокое «протрезвление» после четверти века «бездумного прожирания» наследия предков. Скоро людям придется массово воевать и тяжело трудиться не за «идеи», а просто за кусок хлеба, немного тепла и электричества долгой зимой», - таков прогноз Стрелкова.

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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения» все еще актуально
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Байден отменил санкции против Турции
Байден отменил санкции против Турции
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Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США
Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США
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Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»
Эрдоган предупреждает: «Скоро вас отправят на свалку»
17 января 2025, 21:59 5080
Зачем Мирзояна вызвали в Москву?
Зачем Мирзояна вызвали в Москву? наш комментарий
17 января 2025, 18:47 6170
Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет
Учения НАТО в Грузии. И Азербайджан там будет
17 января 2025, 20:19 3036
Путин и Пезешкиан подписали важный для России и Ирана договор
Путин и Пезешкиан подписали важный для России и Ирана договор видео; обновлено 19:45
17 января 2025, 19:45 9163
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан новость дополнена
17 января 2025, 19:36 4840
Фарид Исмаилов арестован
Фарид Исмаилов арестован
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Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка? горячая тема
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