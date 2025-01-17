Стрелков прогнозирует из тюрьмы...

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), отбывающий четырехлетний срок за призывы к экстремизму, считает, что в ближайшем будущем россиян ждут война и голод.

Письмо Стрелкова опубликовали соратники на его канале в Telegram, передает Dialog.UA.

«В текущем году изменится, вероятно, столь многое, что все нынешние «реалии» будут казаться дикостью и «миражом»… Нас ждет очень жестокое «протрезвление» после четверти века «бездумного прожирания» наследия предков. Скоро людям придется массово воевать и тяжело трудиться не за «идеи», а просто за кусок хлеба, немного тепла и электричества долгой зимой», - таков прогноз Стрелкова.