В Румынии нашли обломки российских беспилотников
02:05 130
В Румынии нашли обломки еще двух российских беспилотников типа Shahed, сообщает Министерство обороны Румынии.
Обломки были найдены в округе Тулча, недалеко от Дуная. На другом берегу Дуная находится украинский город Измаил, атакованный Россией в ночь на 17 января.
Беспилотники, найденные на румынской территории, упали за пределами населенных пунктов, о разрушениях не сообщалось.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!