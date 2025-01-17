В Румынии нашли обломки российских беспилотников

В Румынии нашли обломки еще двух российских беспилотников типа Shahed, сообщает Министерство обороны Румынии.

Обломки были найдены в округе Тулча, недалеко от Дуная. На другом берегу Дуная находится украинский город Измаил, атакованный Россией в ночь на 17 января.

Беспилотники, найденные на румынской территории, упали за пределами населенных пунктов, о разрушениях не сообщалось.