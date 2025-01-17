В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?

В ближайшие месяцы в Ясамальском районе Баку запланировано проведение масштабных работ по сносу кварталов, состоящих из «самостроек» и двухэтажных домов на улицах Мирзы Фатали Ахундова, Рзы Гулиева и ряде других. С конца прошлого года в этом районе начались замеры площадей домов, которые берутся на учет и помечаются специальными знаками. Среди участков, подлежащих сносу, кварталы с более чем вековой историей, в том числе, дома, расположенные вокруг мечети «Тезе Пир». В некоторых переулках и дворах теснятся по три-четыре, а местами и по пять-шесть домов. При этом площадь большинства из них не превышает 20–30 квадратных метров.

Местные жители озабочены неопределенностью, связанную с вопросами компенсации, и вспоминают в этой связи печальный опыт сноса домов в других районах города, включая Советскую, которые сопровождались многочисленными жалобами жильцов из-за суммы выплат. Ранее были разговоры о том, что компенсация может составить 1.500 манатов за квадратный метр. Но с тех пор цены на жилье значительно выросли, и сегодня найти дом за 40–50 тысяч манатов стало крайне сложно даже в пригородах Баку. Напомним, что в районе сноса, о котором идет речь, включая улицы Ахундова и Толстого, расположены тысячи индивидуальных домов и среди них - объекты архитектурного наследия, дома-музеи и коммерческие помещения. Многие дома находятся в аварийном состоянии: крыши разрушены, стены покрыты трещинами, металлические и деревянные конструкции балконов давно сгнили и проржавели, а лестницы обрушились. Некоторые дворы и улицы напоминают руины, оставленные землетрясением, а самовольно расширенные балконы затрудняют проезд грузовиков.

Один из жителей улицы Толстого рассказал haqqin.az, что из-за слухов о предстоящем сносе они годами откладывали ремонт, и вот теперь в период дождей вода просачивается внутрь дома. При этом многим жителям уже сообщили, что компенсация за незаконно возведенные пристройки начисляться не будет. Один из местных жителей предположил, что снос начнется в феврале-марте. По его словам, во время регистрации домов представителя городских властей рекомендовали готовиться к скорому переезду. Тамара Сафарова, живущая вместе с семьей дочери в доме площадью всего 30 квадратных метров, заявила, что, несмотря на тесноту и трудности проживания, готова переселиться и ждет предложений. «Жить в таком доме больше невозможно!», — жалуется женщина. Еще один местный житель сообщил, что первыми будут переселены дома вокруг мечети «Тезе Пир», поскольку именно там начались замеры. По его словам, представители власти, проводившие работы, заявили, что на месте снесенных домов будет парк.