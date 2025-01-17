Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно!

Долгие годы народный художник и скульптор Азербайджана Миралескер Миргасымов работал в мастерской вместе со своей дочерью, художницей Айсель Миргасымовой, которая пятнадцать лет назад подала иск против Государственного комитета по вопросам имущества, требуя признать мастерскую ее собственностью. И хотя местные суды удовлетворили иск Миргасымовой, их решение исполнено не было. В результате дело дошло до Европейского суда по правам человека. Согласно материалам дела, член Союза художников Азербайджана Айсель Миргасымова обратилась в суд с просьбой обязать Государственный комитет по вопросам имущества передать ей мастерскую площадью 222,2 квадратных метра, расположенную в Баку на улице Молла Джума, 851/52. Ссылаясь на Указ президента Азербайджана от 19 июня 2003 года «О передаче в собственность членам Союза художников Азербайджана индивидуальных творческих мастерских, находящихся в их пользовании», Миргасымова отметила, что президентский Указ предусматривал передачу таких мастерских художникам безвозмездно. Однако отец Айсель, Миралескер Миргасымов, скончавшийся в ноябре 2003 года после продолжительной болезни, из-за состояния здоровья не успел воспользоваться этим правом.

После смерти отца Айсель Миргасымова продолжила работать в этой мастерской. На основании обращения Союза художников, данный объект был передан ей в пользование приказом министра культуры и туризма, после чего между Айсель Миргасымовой и Государственным комитетом по вопросам имущества был заключен договор об аренде. Но, будучи законной наследницей Миралескера Миргасымова, а также основываясь на соответствующем Указе президента Азербайджанской Республики, Айсель Миргасымова официально обратилась в Государственный комитет по вопросам имущества с просьбой о безвозмездной передаче мастерской в ее собственность. И хотя художница предоставила все необходимые документы, Госкомитет отказал. В результате Айсель была вынуждена обратиться в судебные инстанции. Решением Хатаинского районного суда от 4 мая 2009 года иск Айсель Миргасымовой был удовлетворен, и Госкомитету по делам имущества было предписано передать указанную мастерскую в ее собственность. Данное решение было подтверждено вышестоящими судебными инстанциями и направлено в отдел Хатаинского района для исполнения. Но поскольку решение суда долгое время не выполнялось, Айсель Миргасымова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где в ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, в соответствии с которым правительство Азербайджана взяло на себя обязательство выплатить заявительнице 3.850 евро в качестве моральной компенсации и обеспечить исполнение решения местного суда в течение трех месяцев.

Отметим, что это мировое соглашение было утверждено решением ЕСПЧ от 5 мая 2022 года по делу «Айсель Миргасымова против Азербайджана». Казалось бы, конец истории? Ничего подобного! Государство выплатило Миргасымовой 3.850 евро, а вот решение Хатаинского районного суда от 4 мая 2009 года до сих пор (то есть, на протяжение шестнадцати лет!) так и не исполнено. Адвокат художницы, Мухтар Мустафаев, обратился с заявлением к министру юстиции, уполномоченному представителю Азербайджана при Европейском суде по правам человека, руководителю Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, а также в исполнительный отдел Хатаинского района Баку, с просьбой обеспечить исполнение судебного решения. А позднее Миргасымова и ее адвокат подали также жалобу в Хатаинский районный суд на бездействие исполнительного отдела Хатаинского района. «В письме заместителя руководителя Государственной службы по вопросам имущества Эльчина Юсубова от 11 августа 2023 года проявлено самоуправство и, игнорируя мировое соглашение, подписанное от имени правительства Азербайджана и утвержденное Европейским судом по правам человека, было отказано в исполнении судебного решения, - заявил адвокат Мустафаев. - Вместо этого указано, что имущество, которое должно быть передано безвозмездно, может быть приобретено только путем приватизации с уплатой его стоимости», - заявил адвокат.