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Ради азербайджанцев в Грузии

заметки на полях
Рамиль Алиев, собкор
02:44 579

Этнические азербайджанцы, веками проживавшие на территории Грузии, сформировали богатые культурные традиции, оказавшие огромное влияние на другие народы Кавказа. Сегодня важность Азербайджанской Республики в сохранении традиций соотечественников, живущих в соседней стране, невозможно переоценить. Азербайджанцы в Грузии, как и в других странах, находятся в центре внимания Государственного комитета по работе с диаспорой.

Проекты и приоритеты

Государственный комитет по работе с диаспорой реализует долгосрочные проекты, направленные на поддержку азербайджанцев в Грузии. Эти проекты отличаются последовательностью и приносят эффективные результаты. В 2024 году было реализовано 15 крупных проектов, проведено около 70 мероприятий.

Для успеха проектов комитет грамотно определяет заинтересованные стороны и приоритизирует их. Содержание проектов адаптировано для разных групп населения, и все центры в Грузии открыты для каждого азербайджанца, проявляющего интерес.

Образование и культурное развитие

ГКРД реализует проекты, направленные на расширение культурно-исторических знаний наших соотечественников о Грузии и Азербайджане, а также на развитие их потенциала. В их рамках тысячи азербайджанцев активно участвуют в курсах, воскресных школах и других образовательных инициативах. Среди них курсы по азербайджанскому, грузинскому и английскому языкам, организованные в различных городах и регионах Грузии.

Особое внимание уделяется программам для детей и молодежи. В 2024 году 31 выпускник Центра интеграции азербайджанцев Грузии и 16 выпускников Учебного центра «Светлое будущее» поступили в университеты Грузии.

Неправительственные организации

Важную роль в культурной и образовательной деятельности играют неправительственные организации, такие, как Центр интеграции азербайджанцев Грузии, Кавказский центр права и интеграции, Молодежный центр «Альянс», и другие. Эти организации активно поддерживают проекты, направленные на интеграцию и развитие азербайджанской диаспоры в Грузии.

Юридическая помощь

Значимым проектом является создание Центра правовой помощи «ГАНУН», который оказывает бесплатные юридические услуги азербайджанцам, проживающим в Грузии. В 2024 году этот центр помог 465 соотечественникам в вопросах гражданского, административного и уголовного права. Это решение стало важным шагом для повышения правовой осведомленности среди диаспоры.

Молодежные инициативы

Азербайджанская молодежь в Грузии активно участвует в общественной жизни. Важным событием стал Молодежный форум, организованный Центром интеграции азербайджанцев Грузии, который способствовал обмену опытом и укреплению связей среди молодежи. Также был организован Летний лагерь «Региональная молодежная сеть – Боржоми 2023», в котором приняли участие 54 молодых человека из разных регионов Грузии.

Культурное наследие

Особое внимание уделяется сохранению азербайджанского культурного наследия, включая ашугское искусство. Связанные с ним курсы и мероприятия помогают детям лучше понять историю и культуру своего народа.

Роль СМИ и медиа

Медийные организации, такие как сайты и газеты, играют важную роль в информировании азербайджанцев не только о событиях в Грузии, но и в их родной стране. Они способствуют развитию языка и культуры среди диаспоры, а также активно освещают культурные и образовательные проекты.

Заключение

Работа Азербайджанской Республики и Государственного комитета страны по работе с диаспорой имеет важное значение для сохранения традиций и поддержки азербайджанцев, проживающих в Грузии.

Помимо этого, проекты, направленные на образование, культурное развитие, юридическую помощь и укрепление связей с родиной, вносят значительный вклад и в общественно-политическую жизнь Грузии. С каждым годом количество инициатив увеличивается, и азербайджанцы в Грузии активно участвуют в развитии страны проживания.

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