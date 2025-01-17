Ради азербайджанцев в Грузии

Этнические азербайджанцы, веками проживавшие на территории Грузии, сформировали богатые культурные традиции, оказавшие огромное влияние на другие народы Кавказа. Сегодня важность Азербайджанской Республики в сохранении традиций соотечественников, живущих в соседней стране, невозможно переоценить. Азербайджанцы в Грузии, как и в других странах, находятся в центре внимания Государственного комитета по работе с диаспорой.

Проекты и приоритеты Государственный комитет по работе с диаспорой реализует долгосрочные проекты, направленные на поддержку азербайджанцев в Грузии. Эти проекты отличаются последовательностью и приносят эффективные результаты. В 2024 году было реализовано 15 крупных проектов, проведено около 70 мероприятий. Для успеха проектов комитет грамотно определяет заинтересованные стороны и приоритизирует их. Содержание проектов адаптировано для разных групп населения, и все центры в Грузии открыты для каждого азербайджанца, проявляющего интерес. Образование и культурное развитие ГКРД реализует проекты, направленные на расширение культурно-исторических знаний наших соотечественников о Грузии и Азербайджане, а также на развитие их потенциала. В их рамках тысячи азербайджанцев активно участвуют в курсах, воскресных школах и других образовательных инициативах. Среди них курсы по азербайджанскому, грузинскому и английскому языкам, организованные в различных городах и регионах Грузии.

Особое внимание уделяется программам для детей и молодежи. В 2024 году 31 выпускник Центра интеграции азербайджанцев Грузии и 16 выпускников Учебного центра «Светлое будущее» поступили в университеты Грузии. Неправительственные организации Важную роль в культурной и образовательной деятельности играют неправительственные организации, такие, как Центр интеграции азербайджанцев Грузии, Кавказский центр права и интеграции, Молодежный центр «Альянс», и другие. Эти организации активно поддерживают проекты, направленные на интеграцию и развитие азербайджанской диаспоры в Грузии. Юридическая помощь Значимым проектом является создание Центра правовой помощи «ГАНУН», который оказывает бесплатные юридические услуги азербайджанцам, проживающим в Грузии. В 2024 году этот центр помог 465 соотечественникам в вопросах гражданского, административного и уголовного права. Это решение стало важным шагом для повышения правовой осведомленности среди диаспоры. Молодежные инициативы Азербайджанская молодежь в Грузии активно участвует в общественной жизни. Важным событием стал Молодежный форум, организованный Центром интеграции азербайджанцев Грузии, который способствовал обмену опытом и укреплению связей среди молодежи. Также был организован Летний лагерь «Региональная молодежная сеть – Боржоми 2023», в котором приняли участие 54 молодых человека из разных регионов Грузии.