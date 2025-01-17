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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Вторая попытка экс-министра обороны Армении

02:59 413

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил о создании «Всеармянского единого совета».

«Пришло время объединить усилия, консолидировать наш народ вокруг единственной истинной цели – обеспечения национальной безопасности и сохранения армянской государственности. Мы будем последовательно защищать национальные интересы и безопасность нашего государства», — приводят армянские СМИ слова Карапетяна.

По словам Карапетяна, его организация «основана на триединстве нация-армия-церковь». Помимо самого Акопяна, во главе структуры встанут предстоятель Ширакской епархии армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян и бывший вице-спикер парламента Армении Альберт Базеян.

Карапетян занимал пост министра обороны Армении с августа по ноябрь 2021 года. В октябре 2023 года Карапетян заявлял о создании политического движения. В мае 2024 года. Министерство юстиции Армении отказалось регистрировать созданную Карапетяном партию «Всеармянский фронт».

Карапетян, Аджапахян и Базеян
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