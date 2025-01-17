Власти Израиля дали добро на перемирие с ХАМАС

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении удерживаемых в анклаве заложников, сообщает портал Walla.

По его данным, 24 члена правительства проголосовали за сделку, 8 высказались против.

Ранее соглашение о прекращении боев с ХАМАС утвердил военный кабинет Израиля. Сделка должна вступить в силу 19 января.