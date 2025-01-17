«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»

Находящиеся в международной изоляции Иран и Россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение включает сотрудничество в сфере политики, технологий, информации, кибербезопасности, атомной энергетики, обороны, борьбы с терроризмом, Каспийского моря, «отмывания» денег и пр. О значимости заключенного пакта, как и том, что ждут в Тегеране от Москвы, Дональда Трампа, европейцев и региональных игроков haqqin.az побеседовал с политическим аналитиком из Тегерана Фаршидом Багерианом.

- Что конкретно Иран ждет от Кремля, обескровленного затянувшейся войной с Украиной и мощными санкциями коллективного Запада? - Напомню, что соглашение о стратегическом партнерства между Ираном и Россией было подписано 20 лет назад. Но с тех пор возникла необходимость заключить новый договор. Тегеран неоднократно предлагал Москве обновить соглашение, однако в Кремле всячески избегали конкретики в этом вопросе. Однако по мере углубления вооруженного противостояния с Украиной, когда война, по сути, пошла на истощение сил, ирано-российские отношения стали развиваться значительно быстрее и даже вышли за рамки соглашения от 2001 года, в соответствии с которым Иран и оказывал военную поддержку России. Однако в октябре прошлого года истек срок договора в рамках ядерной сделки «5+1», который, в частности, ограничивал возможности Ирана продавать баллистические ракеты с радиусом действия, превышающим 2 тысячи километров – как известно, в последние дни Евросоюз пытается вернуть это ограничение и ведет по этому поводу переговоры с иранскими представителями… - Но в свете возможной продажи иранских баллистических ракет Москве, значение нового стратегического соглашения с Россией резко актуализируется, не так ли? - Безусловно! Такая перспектива очень сильно волнует Европу и, наоборот, подстегивает Кремль обновить стратегическое соглашение с Тегераном, в рамках которого они смогут покупать у ИРИ столь необходимые армии России баллистические ракеты дальнего радиуса действия. - Ведь президент Масуд Пезешкиан постоянно говорит о необходимости примирения с Западом? Разве возможная продажа Путину баллистических ракет не делает Иран еще большим врагом США и ЕС? - Прежде всего, следует уточнить, что имел в виду президент Пезешкиан под определением «Запад». По моему личному мнению, в мировосприятии политической элиты Ирана существуют по меньшей мере четыре Запада - англосаксонский, англо-американский, НАТО и Европейский союз. Так вот, у Ирана нет проблем с НАТО и ЕС, но есть серьезные разногласия в отношениях с Великобританией и Америкой. В то же время, тезис будущего президента ИРИ во многом был адресован Москве, где сразу же все поняли, после чего вопрос возобновления российско-иранского стратегического партнерства был принципиально решен. Да и потом, с какой стороны ни смотри, такое соглашение на данный момент выгодно и Ирану, и России.

- А не станет ли стратегическое соглашение с Ираном предметом торга Москвы с Западом? - Согласен, историческое прошлое России и Персии помрачено войнами, взаимным недоверием и борьбой за влияние. Однако современная Россия пусть немного, но, все-таки, оторвалась от Запада и перестала быть интегральной частью западного мира. А потому ужиться ИРИ и РФ - двум не западным странам с очевидными общими интересами - будет намного легче. Напомню, что десять дней назад Джо Байден опубликовал документ о национальной стратегии США, которую должен соблюдать и возвращающийся 20 января в Белый дом Дональд Трамп. Так вот, в этом документе Байден характеризует Иран, Россию, Китай и Северную Корею, как «ось хаоса». Но если стратегически США видят в этих странах хаос, значит этой пресловутой оси нужно как можно скорее скоординировать свои усилия. И соглашение между Москвой и Тегераном будет одним из шагов в этом направлении. - А что еще, кроме продажи оружия Путину, интересует Иран? - В первую очередь, Иран нужен России, как поставщик боевых дронов, баллистических ракет и прочих вооружений. Москве жизненно необходимо пробить эмбарго на поставки ей высокоточного оружия. В этой ситуации президент Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию восстановлением отношений с Западом, а США - военно-политическим союзом с Москвой. До сих пор президент Ирана словно бы давал понять: если кто-то в Москве или Вашингтоне хочет со мной встретиться, то пусть поспешит. Как мы видим, первым поспешил Владимир Путин. - А кто будет помогать Ирану в решении экономического, энергетического, экологического и финансового кризисов? - Иранская политическая элита убеждена в том, что мир стал многополярным. Наша точка зрения созвучна с позицией Караганова, Дугина и других российских политических философов, с которыми я не раз встречался. Однополярный мир канул в прошлое, а мировыми полюсами стали Россия, Китай, Индия, ряд других стран. И наше стратегическое соглашения с Россией следует рассматривать, как часть политики разворота Ирана в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Вне всякого сомнений Россия — это полюс мира, сверхдержава. Укрепляя сотрудничество с русскими, Иран усиливает свои позиции в противоборстве с США. Кроме того, РФ — это и ядерное оружие, и ядерная энергетика. Наверное, с моей стороны было бы не совсем правильно говорить о ядерном оружии, поскольку Иран до сих пор отрицает его производство. А потому сформулирую мысль иначе – Иран с помощью России намерен усилить свой ядерный потенциал. В то же время, в интересах Ирана устанавливать дружеские отношения с враждебными США государствами. Еще одним фактором целесообразности российско-иранского сотрудничества является наше участие в китайском транспортном проекте «Один пояс - один путь», одно из ответвлений которого пролегает через Зангезур. А потому, до момента, пока Иран не договорится с Москвой, Тегеран будет стараться оставлять открытым вопрос о Зангезуре. Руководство ИРИ надеется, что с одобрения России транспортный коридор «Один-путь, один пояс» пройдет через территорию Ирана.

- Как выяснилось, практически все ставки, сделанные Ираном на Ближнем Востоке, проиграли. Как могло получиться, что регулярная армия Сирии, вооруженная и обученная Ираном, рассыпалась за считанные дни? - Уверяю Вас, это только на первый взгляд может показаться, что сирийская армия разбежалась за двенадцать дней. В реальности же деградация армии Башара Асада началась еще в 2013 году, с начала антиправительственного восстания в Дейр-эз-Зоре, когда Израиль в присущей ему манере вначале инициировал этот мятеж, а потом помог Асаду подавить его. Как следствие, во время наступления сил оппозиции во главе с «Хаят Тахрир-аш-Шам», приведшего к бегству Асада, сирийская армия не выполнила свой долг, а ее генералы предали власть. И Иран, и Россия были не в курсе процесса деградации регулярной армии Сирии, поскольку и Москву, и Тегеран постоянно дезинформировали о ее реальном состоянии. Ошибка Тегерана в том, что все его инвестиции были направлены в развитие государственного сектора. Мы недооценили возможности частного сектора этой страны и, как говорится, сложили все яйца в одну корзину. Что же касается падения власти Башара Асада, то Москва чуть ли со времен СССР традиционно играла в Сирии ведущую роль. А Иран, в свою очередь, даже не анализировал перспективы развития событий в Сирии. Не говоря уже о том, что, в отличии от регулярной армии Асада и военного контингента России на территории Сирии, объекты КСИР и иранских прокси находились под постоянными ударами израильских ВВС, под которые попало даже консульство ИРИ в Дамаске. Причем все это происходило на виду у россиян, которые не делились с нами информацией о рейдах израильских ВВС. Хотя между РФ и Израилем существовал неписанный договор об информационном обмене и другие соглашения. К примеру, о том, что Израиль не будет передавать современное оружие Грузии и Азербайджану, а россияне, в свою очередь - снабжать Иран передовой военной техникой. Как мы видим, Россия постоянно балансировала между Ираном, Израилем и Турцией. И хотя на деле Иран раньше других стал проявлять в Сирии активность, Россия и Израиль быстро перехватили инициативу. Словом, моя страна оставалась в неведение относительно многих событий. И именно это незнание привело к тому, что мы проиграли в Сирии. - Ходят слухи, что сирийские повстанцы предложил России сохранить их военное присутствие в Сирии в обмен на выдачу Башара Асада. Каким, на Ваш взгляд, будет решение Москвы? - Для Москвы чрезвычайна важна их военно-морская база в Тартусе, позволяющая контролировать деятельность ВМФ НАТО на Средиземном море. Без этой базы Россия во многом утратит свою геополитическую значимость. В вопросе базы Москва ожидает возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Если ожидания Путина оправдаются, то Россия в какой-то форме сможет сохранить военное присутствие в Сирии. Правда, характер возвращения Москвы в эту страну представляется мне довольно спорным. Да и нынешний режим во главе с лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» аль-Джулани, на мой взгляд, долго не продержится. Напомню, что США контролируют 25 процентов территории Сирии. То есть, весь восток этой страны от Евфрата находится под полным контролем Вашингтона. Поистине, искусству Америки оставаться в тени можно позавидовать. Поэтому все бои ведутся за остальных 75 процентов сирийской территории.

Как говорил мудрый Генри Киссинджер, без Сирии невозможен мир, а без Египта - невозможна война. Сейчас неважно, кто именно будет править Сирией, главное, как заинтересованные игроки будут реализовывать свои стратегические интересы. К примеру, Турция и Израиль намерены открыть свои транспортные коридоры, после чего нефть из Киркука и природный газ из Египта потекут через порты Средиземного моря на богатый рынок Европы. Открытие этих коридоров крайне невыгодно Москве, поскольку она постепенно будет терять в мире свою энергетическую значимость. А что касается Башара Асада, то, конечно же, Путин не выдаст его сирийским властям, поскольку понимает, что имеет дело с бывшими террористами, временно получившими власть. В Кремле могут договориться об альтернативном варианте. Скажем, через несколько месяцев русские могут передать Башара Асада в некий международный трибунал, где его будут судить так же, как судили когда-то сербского лидера Милошевича. - Когда Иран активно создавал в Сирии вооруженные формирования своих прокси, складывалось впечатление, что Тегеран последовательно подбирается к израильской границе, создавая так называемый «Шиитский полумесяц». Но с падением режима Асада и вводом израильских военных в Сирию уже Израиль начал приближаться к Ирану… - Да, так и есть. Относительно присутствия Израиля в сопредельных странах в Иране существуют две точки зрения. Одни осуждают любую страну, которая каким-то образом идет на сближение с Израилем. К примеру, эти силы выступали против открытия посольств Израиля в Азербайджане, Туркменистане и т.д. Я придерживаюсь противоположного мнения и уверен: чтобы узнать врага, его необходимо изучать как можно глубже. Да, Израиль в Сирии действительно стал ближе к границе Ирана. Заняв гору Хермон с сирийской стороны Голанских высот, израильтяне пробили коридор Давида и медленно продвигаются к городам Синджар и Дейр-эз-Зур, приближаясь к территориям Сирии и Ирака, контролируемым США. Другими словами, они создают зоны сухопутного подхода к государственным границам Ирана. В ответ в Тегеране призывают нанести по Израилю очередной массированный ракетный удар – операцию «Истинное обещание-3». На мой взгляд, это тупиковый путь. Но если израильтяне продолжат продвижение к границам Ирана, куда эффективнее были бы ракетные удары по той части Сирии, которую оккупировал Израиль, не располагающий на этих территориях особой военной мощью. Как известно, обладая сильнейшими на Ближнем Востоке ВВС, израильтяне не имеют таких же военно-морского флота и сухопутных войск. То есть, сосредоточенная в Сирии военная группировка Израиля уязвима перед ракетно-дроновыми ударами Ирана. Хочу обратить Ваше внимание на то, что большая часть из 8 миллиардов американской военной помощи, выделенной Израилю, пошла на усиление ракетных подразделений ЦАХАЛа. Судя по всему, Израиль не станет рисковать, вводя в Сирию значительные сухопутные войска, а разместит на оккупированной сирийской территории ракетные комплексы.