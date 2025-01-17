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UFС 311: армяне приехали поболеть за Царукяна, а он отказался от боя с чемпионом

Эльмир Алиев, отдел спорта
03:33 446

В ночь с 18 на 19 января по бакинскому времени в американском Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния) пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 311, главным событием которого должен был стать бой в легком весе между действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном, представляющим Армению и Россию.

Однако вечером в пятницу как гром среди ясного неба прозвучала новость об отказе Царукяна от поединка. Он снялся из-за обострения травмы спины, которую получил на последнем этапе сгонки веса.

UFC оперативно нашел замену армянину. Махачев подерется с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано.

Ислам Махачев провел 27 боев в ММА и одержал 26 побед. На счету Ренато Мойкано 20 выигрышей в 26 поединках. Руководство UFC выбрало бразильца как бойца с наибольшей победной серией среди всех претендентов - четыре боя подряд. Интересно, что представляющий Азербайджан Рафаэль Физиев располагается в рейтинге сразу после Мойкано - на 11-й позиции.

Махачев так отреагировал на смену соперника:

«Что значит этот титул? Это значит, что ты лучший в мире. А если ты лучший в мире, то неважно, кто будет стоять напротив тебя. Что я скажу? Нет? Никогда. Давай сделаем это», - написал Ислам в социальных сетях.

Отказ Царукяна стал большим разочарованием для большой армянской диаспоры, проживающей в Лос-Анджелесе.

«Мы знаем, какая здесь фанатская база, большая армянская диаспора, - приводит Sport24.ru слова  тренера Артема Левина, который должен был стать секундантом Царукяна в отмененном бою. - Много людей из Армении приехали поболеть за него, семья, родственники, друзья из России и Армении. 

Еще вчера было понятно, что есть проблема какая-то со спиной. Но настрой на поединок все еще был. Уже потом в узком кругу все решалось. Непосредственно Арман сам принял решение. Дело не в весе, а в том, насколько твоя мобильность останется при тебе. И на мой взгляд, он принял единственно верное решение. Это последний человек, который хотел того, что произошло».

Известный боец и актер Олег Тактаров, который в 1995 году стал первым российским чемпионом UFC, высмеял травму Царукяна.

«Я не знаю, что делал Царукян, чтобы повредить спину. Может, родственникам в Глендейле холодильник на 12-й этаж помогал затащить. Но я вам показываю упражнения, которые помогают держать спину в порядке. Крепкий пресс - залог здоровой спины», - написал Тактаров, выложив соответствующее видео.

В основной кард турнира UFC 311 также входят бои:

Кевин Холланд (США) — Рейнир де Риддер (Нидерланды)

Жаилтон Алмейда (Бразилия) — Сергей Спивак (Молдавия)

Иржи Прохазка (Чехия) — Джамал Хилл (США)

Мераб Двалишвили (Грузия) — Умар Нурмагомедов (Россия).

Основной кард начнется 19 января в 7 утра по бакинскому времени.

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