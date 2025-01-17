UFС 311: армяне приехали поболеть за Царукяна, а он отказался от боя с чемпионом

В ночь с 18 на 19 января по бакинскому времени в американском Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния) пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 311, главным событием которого должен был стать бой в легком весе между действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном, представляющим Армению и Россию.

Однако вечером в пятницу как гром среди ясного неба прозвучала новость об отказе Царукяна от поединка. Он снялся из-за обострения травмы спины, которую получил на последнем этапе сгонки веса.

UFC оперативно нашел замену армянину. Махачев подерется с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано.

Ислам Махачев провел 27 боев в ММА и одержал 26 побед. На счету Ренато Мойкано 20 выигрышей в 26 поединках. Руководство UFC выбрало бразильца как бойца с наибольшей победной серией среди всех претендентов - четыре боя подряд. Интересно, что представляющий Азербайджан Рафаэль Физиев располагается в рейтинге сразу после Мойкано - на 11-й позиции.

Махачев так отреагировал на смену соперника:

«Что значит этот титул? Это значит, что ты лучший в мире. А если ты лучший в мире, то неважно, кто будет стоять напротив тебя. Что я скажу? Нет? Никогда. Давай сделаем это», - написал Ислам в социальных сетях.