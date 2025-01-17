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Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан»

о развитии ситуации
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
03:31 513

Одной из самых обсуждаемых новостей турецкой политики стала в последние дни резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на слухи о том, что лидер террористической Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, может быть переведен под домашний арест.

Напомним, что инициатором муссируемых слухов на эту тему стал один из ветеранов турецкой политики, лидер ПНД Девлет Бахчели, допустивший, что в рамках процесса разоружения РПК Оджалан может быть переведен под домашний арест.

Эрдоган закрыл вопрос, поднятый Бахчели

Эрдоган поставил точку в «деле Оджалана»

Но в начале этой недели, в ходе встречи с группой депутатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), президент Эрдоган вновь подчеркнул необходимость безоговорочного разоружения РПК, добавив, что в противном случае этот вопрос будет решен с помощью краткосрочной военной операции. А на вопрос о том, насколько реальны разговоры о возможном смягчении наказания Абдулле Оджалану, резко ответил:

«Никакого домашнего ареста или чего-то подобного! Он [Оджалан] сам не хочет выходить. Откуда вообще берутся такие слухи? Помилование? Этого не будет! Убийце детей помилования не будет!..»

После чего президент обернулся к министру юстиции Йылмазу Тунчу и велел:

 «Объясните это народу».

А 15 января, выступая на заседании парламентской фракции ПСР, Эрдоган подчеркнул, что в данный момент международная и региональная конъюнктура как никогда благоприятна для Турции.

«Ликвидация террористической организации везде, где она присутствует, - для нас лишь вопрос времени и планирования», – подчеркнул лидер Турции, впервые добавив, что ведется многосторонняя работа, направленная на разоружение формирований РПК.

Как подчеркнул источник haqqin.az в Анкаре, на самом деле тема разоружения курдов гораздо шире и масштабнее.

«Это проект, который выходит за рамки Оджалана», - подчеркнул источник.

Оджалана вновь собрали и упаковали

Анкара и Дамаск демонстрируют силу

После выступления Эрдогана в парламенте, глава МИД Турции Хакан Фидан принял делегацию Сирии, возглавляемую новым министром иностранных дел Асадом Хасаном аль-Шейбани. В состав делегации также вошли министр обороны Мухраф Абу Касра и глава разведки Энес Хасан Хаттаб.

В ходе встречи Фидан предложил Дамаску военную поддержку в борьбе с терроризмом. Он также заявил, что Анкара готова оперативно поддержать Сирию в борьбе с ИГИЛ и РПК, подчеркнув, не раскрывая деталей, что Турция уже предпринимает шаги в этом направлении.

Аль-Шейбани выразил удовлетворение возможной военной поддержкой со стороны Турции, отметив, что приоритетом нового сирийского правительства является ликвидация террористических организаций, угрожающих Турции.

По мнению экспертов, под «угрозой с территории Сирии», на которую указал Шейбани, имелись в виду формирования Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют отряды РПК/ОНС.

Фидан раскрыл карты на встрече с Шейбани

Судя по содержанию переговоров в Анкаре, главной задачей правительства в Дамаске остается восстановление контроля над всей территорией Сирии, а приоритетом Анкары - устранение боевиков РПК/ОНС, действующих под покровительством США к востоку от реки Евфрат.

Однако основным адресатом вопросов о территориальной целостности Сирии и безопасности южных границ Турции по-прежнему остается Вашингтон. На прошлой неделе госсекретарь США Блинкен, находившийся во Франции с официальным визитом, заявил, что СДС будут расформированы, находящиеся в регионе лидеры РПК/ОНС - отправлены в третьи страны, а сирийские курды — интегрированы в ряды новой сирийской армии.

Но спустя сутки Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, заявил в Конгрессе о намерении продолжать поддержку формирований РПК/ОНС/СДС.

Что, в свою очередь, противоречит недавнему восклицанию Трампа: «А что мы вообще делаем в Сирии?!..»

Блинкен и Рубио разошлись в вопросе РКК

Впрочем, в политической истории США случаи, когда Пентагон не следовал указаниям Белого дома, уже бывали и, не исключено, еще будут.

С другой стороны, последовательные заявления президента Эрдогана, который с 2015 года говорит о намерении навсегда покончить с терроризмом в Сирии и Ираке, а также обещание Хакана Фидана оказать военную поддержку новому правительству Дамаска в борьбе с терроризмом остаются в центре внимания.

Стоит также отметить недавнее телеинтервью главного дипломата Турции, в ходе которого он, в частности, заявил: «Несмотря на присутствие американских военных в регионе, мы проведем операцию против РПК/ОНС».

В то же время, турецкие официальные лица пытаются совместно с Вашингтоном решить проблему формирований РПК/ОНС в северо-восточной Сирии. Учитывая скорое возвращение в Белый дом Трампа, которого связывают с Эрдоганом хорошие отношения, эти усилия могут оказаться конструктивными.

Аль-Шараа спешит в Анкару

Когда аль-Шараа приедет в Анкару?

Тем временем, приходят сообщения о том, что фактический лидер Сирии Ахмад аль-Шараа в свой первый зарубежный визит отправится именно в Турцию.

По информации haqqin.az, поступившей из дипломатических источников, прибытие в Анкару аль-Шараа, не имеющего пока официального статуса главы государства, состоится после формирования временного правительства и парламента Сирии.

Предполагается, что нового главу государства изберет учредительный парламент Сирии, состоящий из 1.500 человек, включая представителей всех религиозных и этнических меньшинств.

Этот же источник сообщил, что, несмотря на значительный прогресс в создании временного правительства Сирии, процесс формирования парламента затягивается. Главная причина связана с присутствием РПК/ОНС/СДС в северо-восточной части Сирии.

Политический диалог нового правительства Сирии с представителями СДС продолжается, однако вопросы разоружения СДС и их интеграции в структуры страны все еще не урегулированы.

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