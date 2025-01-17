Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан»

Одной из самых обсуждаемых новостей турецкой политики стала в последние дни резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на слухи о том, что лидер террористической Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, может быть переведен под домашний арест. Напомним, что инициатором муссируемых слухов на эту тему стал один из ветеранов турецкой политики, лидер ПНД Девлет Бахчели, допустивший, что в рамках процесса разоружения РПК Оджалан может быть переведен под домашний арест.

Эрдоган поставил точку в «деле Оджалана» Но в начале этой недели, в ходе встречи с группой депутатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), президент Эрдоган вновь подчеркнул необходимость безоговорочного разоружения РПК, добавив, что в противном случае этот вопрос будет решен с помощью краткосрочной военной операции. А на вопрос о том, насколько реальны разговоры о возможном смягчении наказания Абдулле Оджалану, резко ответил: «Никакого домашнего ареста или чего-то подобного! Он [Оджалан] сам не хочет выходить. Откуда вообще берутся такие слухи? Помилование? Этого не будет! Убийце детей помилования не будет!..» После чего президент обернулся к министру юстиции Йылмазу Тунчу и велел: «Объясните это народу». А 15 января, выступая на заседании парламентской фракции ПСР, Эрдоган подчеркнул, что в данный момент международная и региональная конъюнктура как никогда благоприятна для Турции. «Ликвидация террористической организации везде, где она присутствует, - для нас лишь вопрос времени и планирования», – подчеркнул лидер Турции, впервые добавив, что ведется многосторонняя работа, направленная на разоружение формирований РПК. Как подчеркнул источник haqqin.az в Анкаре, на самом деле тема разоружения курдов гораздо шире и масштабнее. «Это проект, который выходит за рамки Оджалана», - подчеркнул источник.

Анкара и Дамаск демонстрируют силу После выступления Эрдогана в парламенте, глава МИД Турции Хакан Фидан принял делегацию Сирии, возглавляемую новым министром иностранных дел Асадом Хасаном аль-Шейбани. В состав делегации также вошли министр обороны Мухраф Абу Касра и глава разведки Энес Хасан Хаттаб. В ходе встречи Фидан предложил Дамаску военную поддержку в борьбе с терроризмом. Он также заявил, что Анкара готова оперативно поддержать Сирию в борьбе с ИГИЛ и РПК, подчеркнув, не раскрывая деталей, что Турция уже предпринимает шаги в этом направлении. Аль-Шейбани выразил удовлетворение возможной военной поддержкой со стороны Турции, отметив, что приоритетом нового сирийского правительства является ликвидация террористических организаций, угрожающих Турции. По мнению экспертов, под «угрозой с территории Сирии», на которую указал Шейбани, имелись в виду формирования Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют отряды РПК/ОНС.

Судя по содержанию переговоров в Анкаре, главной задачей правительства в Дамаске остается восстановление контроля над всей территорией Сирии, а приоритетом Анкары - устранение боевиков РПК/ОНС, действующих под покровительством США к востоку от реки Евфрат. Однако основным адресатом вопросов о территориальной целостности Сирии и безопасности южных границ Турции по-прежнему остается Вашингтон. На прошлой неделе госсекретарь США Блинкен, находившийся во Франции с официальным визитом, заявил, что СДС будут расформированы, находящиеся в регионе лидеры РПК/ОНС - отправлены в третьи страны, а сирийские курды — интегрированы в ряды новой сирийской армии. Но спустя сутки Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, заявил в Конгрессе о намерении продолжать поддержку формирований РПК/ОНС/СДС. Что, в свою очередь, противоречит недавнему восклицанию Трампа: «А что мы вообще делаем в Сирии?!..»

Впрочем, в политической истории США случаи, когда Пентагон не следовал указаниям Белого дома, уже бывали и, не исключено, еще будут. С другой стороны, последовательные заявления президента Эрдогана, который с 2015 года говорит о намерении навсегда покончить с терроризмом в Сирии и Ираке, а также обещание Хакана Фидана оказать военную поддержку новому правительству Дамаска в борьбе с терроризмом остаются в центре внимания. Стоит также отметить недавнее телеинтервью главного дипломата Турции, в ходе которого он, в частности, заявил: «Несмотря на присутствие американских военных в регионе, мы проведем операцию против РПК/ОНС». В то же время, турецкие официальные лица пытаются совместно с Вашингтоном решить проблему формирований РПК/ОНС в северо-восточной Сирии. Учитывая скорое возвращение в Белый дом Трампа, которого связывают с Эрдоганом хорошие отношения, эти усилия могут оказаться конструктивными.