В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов

19-летний азербайджанский боец Акиф Гулузаде одержал эффектную победу в турнире ONE Friday Fights 94, который прошел в столице Таиланда Бангкоке.

Бой в наилегчайшем весе, проходивший по правилам тайского бокса (муай-тай), завершился во втором раунде, когда Гулузаде ударом локтем нокаутировал соперника.

В соревновании, проводимом авторитетным в мире боевых искусств промоушеном ONE Championship, главным событием был поединок Акифа Гулузаде, который, несмотря на молодость, уже получил прозвище «Король», с 25-летним бойцом из Таиланда Пуэнглуангом Баанрамбой.

Сайт ONE Championship назвал этот нокаут «нокаутом года».

«Победив в главном поединке, Акиф Гулузаде продолжает доказывать, что за ним стоит наблюдать, - описывает успех азербайджанского спортсмена ONE Championship. - «Король» быстро взял ситуацию под свой контроль, прессингуя своего тайского коллегу, нанося агрессивные удары ногами и контратакуя левыми хуками.

Во втором раунде Пуэнглуанг попытался перехватить инициативу и застать Гулузаде врасплох ударом ноги. Но когда он нанес удар, азербайджанский феномен провел невероятный удар локтем, который попал точно в цель и «выключил свет» у соперника. Второй раунд продлился минуту и 17 секунд».

Благодаря убедительной победе Акиф Гулузаде стал обладателем контракта на 100 тысяч долларов. Это его третья победа в трех боях, проведенных в ONE Championship. Всего же в активе 19-летнего парня 4 победы и 1 поражение.