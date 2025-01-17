USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов

19-летний «Азербайджанский феномен»; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:31 439

19-летний азербайджанский боец Акиф Гулузаде одержал эффектную победу в турнире ONE Friday Fights 94, который прошел в столице Таиланда Бангкоке.

В соревновании, проводимом авторитетным в мире боевых искусств промоушеном ONE Championship, главным событием был поединок Акифа Гулузаде, который, несмотря на молодость, уже получил прозвище «Король», с 25-летним бойцом из Таиланда Пуэнглуангом Баанрамбой. 

Бой в наилегчайшем весе, проходивший по правилам тайского бокса (муай-тай), завершился во втором раунде, когда Гулузаде ударом локтем нокаутировал соперника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Сайт ONE Championship назвал этот нокаут «нокаутом года».

«Победив в главном поединке, Акиф Гулузаде продолжает доказывать, что за ним стоит наблюдать, - описывает успех азербайджанского спортсмена ONE Championship. - «Король» быстро взял ситуацию под свой контроль, прессингуя своего тайского коллегу, нанося агрессивные удары ногами и контратакуя левыми хуками.

Во втором раунде Пуэнглуанг попытался перехватить инициативу и застать Гулузаде врасплох ударом ноги. Но когда он нанес удар, азербайджанский феномен провел невероятный удар локтем, который попал точно в цель и «выключил свет» у соперника. Второй раунд продлился минуту и 17 секунд».

Благодаря убедительной победе Акиф Гулузаде стал обладателем контракта на 100 тысяч долларов. Это его третья победа в трех боях, проведенных в ONE Championship. Всего же в активе 19-летнего парня 4 победы и 1 поражение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов
В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов 19-летний «Азербайджанский феномен»; видео
05:31 440
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой» иранский аналитик Фаршид Багериан в гостях у haqqin.az
03:05 773
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения» все еще актуально
17 января 2025, 21:45 15923
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно!
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно! о наших проблемах
02:21 1586
Зачем Мирзояна вызвали в Москву?
Зачем Мирзояна вызвали в Москву? наш комментарий
17 января 2025, 18:47 6713
Власти Израиля дали добро на перемирие с ХАМАС
Власти Израиля дали добро на перемирие с ХАМАС новость дополнена
03:11 496
Что происходит с рынком недвижимости Баку?
Что происходит с рынком недвижимости Баку? экспертные оценки
01:38 2503
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями? наш спецреп
02:08 1873
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка? горячая тема
17 января 2025, 17:17 5281
Политзеки в обмен на терроризм
Политзеки в обмен на терроризм по ту сторону океана
17 января 2025, 15:15 4499
Байден отменил санкции против Турции
Байден отменил санкции против Турции
17 января 2025, 23:57 3853

ЭТО ВАЖНО

В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов
В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов 19-летний «Азербайджанский феномен»; видео
05:31 440
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой» иранский аналитик Фаршид Багериан в гостях у haqqin.az
03:05 773
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения» все еще актуально
17 января 2025, 21:45 15923
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно!
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно! о наших проблемах
02:21 1586
Зачем Мирзояна вызвали в Москву?
Зачем Мирзояна вызвали в Москву? наш комментарий
17 января 2025, 18:47 6713
Власти Израиля дали добро на перемирие с ХАМАС
Власти Израиля дали добро на перемирие с ХАМАС новость дополнена
03:11 496
Что происходит с рынком недвижимости Баку?
Что происходит с рынком недвижимости Баку? экспертные оценки
01:38 2503
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями? наш спецреп
02:08 1873
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка?
Когда бизнесмен становится дипломатом: срывается сделка? горячая тема
17 января 2025, 17:17 5281
Политзеки в обмен на терроризм
Политзеки в обмен на терроризм по ту сторону океана
17 января 2025, 15:15 4499
Байден отменил санкции против Турции
Байден отменил санкции против Турции
17 января 2025, 23:57 3853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться