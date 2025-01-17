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Трамп готовит поход против мигрантов

07:17 284

После инаугурации Трампа начнутся масштабные рейды против мигрантов.

Об этом пишет WallStreetJournal со ссылкой на источники, знакомые с планированием операции. 

Первой целью станет Чикаго. Рейд начнется во вторник утром, на следующий день после инаугурации, и продлится всю неделю. Иммиграционная и таможенная полиция США направит от 100 до 200 сотрудников для проведения операции. 

По данным издания, Том Хоман, новый «царь границ» в администрации Трампа, знал о планировании операции еще в прошлом месяце. «Если мэр Чикаго не захочет помочь, он может отойти в сторону. Но если он будет нам мешать, если он сознательно укрывает или скрывает нелегального иммигранта, я буду преследовать его по закону», — говорил Хоман во время своей поездки в Чикаго. 

Вслед за Чикаго рейды могут пройти в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами, пишет WSJ. 

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что считает одной из главных своих задач борьбу с нелегальными мигрантами и обещал начать массовые депортации.

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