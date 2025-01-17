Сирийские спецслужбы перекрыли канал «Хезболлы»

Сирийские силы безопасности пресекли поставку оружия "Хезболле".

Как пишут турецкие СМИ со ссылкой на Управление общественной безопасности Сирии сообщает о пресечении попытки контрабанды оружия в Ливан через нелегальный пограничный переход в Тартусе.

Силы безопасности изъяли большое количество оружия, включая дроны-камикадзе Shahed-101 иранского производства.