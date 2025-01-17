Сирийские спецслужбы перекрыли канал «Хезболлы»
07:23 293
Сирийские силы безопасности пресекли поставку оружия "Хезболле".
Как пишут турецкие СМИ со ссылкой на Управление общественной безопасности Сирии сообщает о пресечении попытки контрабанды оружия в Ливан через нелегальный пограничный переход в Тартусе.
Силы безопасности изъяли большое количество оружия, включая дроны-камикадзе Shahed-101 иранского производства.
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