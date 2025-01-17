Украинские беспилотники атакуют предприятия в Тульской и Калужской областях

Украинские БПЛА совершили атаку на Тульскую область.

Во время атаки со стороны ВСУ на одном из предприятий Тульской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Беспилотники также нанесли удары по предприятиям в Калужской области и в Брянске. Российские СМИ сообщают о пожарах.

Минувшей ночью украинцы атаковали и Воронеж.