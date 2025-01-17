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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Украинские беспилотники атакуют предприятия в Тульской и Калужской областях

07:31 289

Украинские БПЛА совершили атаку на Тульскую область.

Во время атаки со стороны ВСУ на одном из предприятий Тульской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Беспилотники также нанесли удары по предприятиям в Калужской области и в Брянске. Российские СМИ сообщают о пожарах.

Минувшей ночью украинцы атаковали и Воронеж.

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