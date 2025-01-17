Суданская армия бьет турецкими байрактарами
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Турецкие БПЛА Bayraktar TB2 суданской армии нанесли удар по Силам быстрого реагирования (RSF) к западу от Вад-Медани.
Напомним, что как ранее сообщал haqqin.az 12 января суданская армия освободила город Вад-Медани (административный центр вилаята Эль-Гезира). С конца 2023 года город контролировался «Силами быстрого реагирования» под командованием Мухаммеда Хамдана Дагало.
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