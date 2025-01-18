Президента под конвоем доставили в суд

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Западный окружной суд Сеула на слушания о продлении его содержания под стражей, сообщило агентство Yonhap.

Начало заседания запланировано на 14:00 по местному времени. По данным агентства, Юн Сок Ёль прибыл на минивэне министерства юстиции, предназначенном для конвоирования. В автоколонне были автомобили службы охраны. Президент прибыл в суд около 13:54 по местному времени. На основе опыта аналогичных заседаний с бывшими президентами предполагается, что решение вопроса может затянуться до поздней ночи.

Задержание, произведенное в 10:33 15 января, рассчитано на период до 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен решить, подавать ли заявление на продление содержания под стражей. Однако 16 января адвокаты президента безуспешно попытались оспорить законность задержания, из-за чего срок был продлен на 10 часов и 32 минуты. Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих обратилось за ордером по крайней мере за 3 часа до конца срока.

Ранее адвокат президента Юн Гап Гын заявил, что Юн Сок Ёль примет участие в заседании по совету своих юристов.