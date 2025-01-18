Украина под обстрелом баллистическими ракетами: растет число жертв
Четыре человека погибли в результате атаки баллистикой на Киев, пишут украинские СМИ.
В Шевченковском районе повреждены магистральный водопровод и инфраструктура. Станция метро «Лукьяновская» закрыта на вход и выход.
January 18, 2025
January 18, 2025
В Павлограде прилёт по промышленному предприятию. Там произошли разрушения. По словам губернатора Днепропетровской области Сергея Лысака, по городу ударил «шахед». При этом Воздушные силы сообщали о полете баллистических ракет на Павлоград. В Запорожье ракеты ударили по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Также повреждены жилые дома и частный транспорт. Сообщается о шести пострадавших.
January 18, 2025
*** 10:10
Россия нанесла удар, предположительно баллистическими ракетами, по Киеву, в районе станции метро «Лукьяновская». Власти сообщают о трёх погибших и трёх раненых.
Частично разрушено административное здание, бизнес-центр и магазин. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.
Также телеграм-каналы пишут, что повреждена станция метро «Лукьяновская». Рядом с ним сгорели три автомобиля и десять повреждены.
January 18, 2025