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Украина под обстрелом баллистическими ракетами: растет число жертв

ВИДЕО; обновлено 10:44
10:44 2008

Четыре человека погибли в результате атаки баллистикой на Киев, пишут украинские СМИ.

В Шевченковском районе повреждены магистральный водопровод и инфраструктура. Станция метро «Лукьяновская» закрыта на вход и выход.

В Павлограде прилёт по промышленному предприятию. Там произошли разрушения. По словам губернатора Днепропетровской области Сергея Лысака, по городу ударил «шахед». При этом Воздушные силы сообщали о полете баллистических ракет на Павлоград. В Запорожье ракеты ударили по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Также повреждены жилые дома и частный транспорт. Сообщается о шести пострадавших.

*** 10:10

Россия нанесла удар, предположительно баллистическими ракетами, по Киеву, в районе станции метро «Лукьяновская». Власти сообщают о трёх погибших и трёх раненых.

Частично разрушено административное здание, бизнес-центр и магазин. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.

Также телеграм-каналы пишут, что повреждена станция метро «Лукьяновская». Рядом с ним сгорели три автомобиля и десять повреждены.

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