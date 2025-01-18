Украина под обстрелом баллистическими ракетами: растет число жертв

Четыре человека погибли в результате атаки баллистикой на Киев, пишут украинские СМИ.



В Шевченковском районе повреждены магистральный водопровод и инфраструктура. Станция метро «Лукьяновская» закрыта на вход и выход.

В Павлограде прилёт по промышленному предприятию. Там произошли разрушения. По словам губернатора Днепропетровской области Сергея Лысака, по городу ударил «шахед». При этом Воздушные силы сообщали о полете баллистических ракет на Павлоград. В Запорожье ракеты ударили по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Также повреждены жилые дома и частный транспорт. Сообщается о шести пострадавших.