У Нетаньяху согласились прекратить войну

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Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными на заседании, которое длилось несколько часов.

Как сообщает канцелярия израильского премьер-министра, проект соглашения был одобрен на заседании совета министров.

График, касающийся освобождения пленных, начнет действовать в воскресенье, 19 января, говорится в сообщении.

Заседание правительства состоялось после одобрения соглашения в Кабинете министров по вопросам безопасности.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета об одобрении соглашения по Газе и призвал правительство утвердить его.

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