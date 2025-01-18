У Нетаньяху согласились прекратить войну

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными на заседании, которое длилось несколько часов.

Как сообщает канцелярия израильского премьер-министра, проект соглашения был одобрен на заседании совета министров.

График, касающийся освобождения пленных, начнет действовать в воскресенье, 19 января, говорится в сообщении.

Заседание правительства состоялось после одобрения соглашения в Кабинете министров по вопросам безопасности.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение военно-политического кабинета об одобрении соглашения по Газе и призвал правительство утвердить его.