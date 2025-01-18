Богачи массово покидают Британию

Великобритания столкнулась с оттоком миллионеров из-за смены правительства. Как пишет газета The Times, в 2024 году страну покинули 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает $100 млн.

По данным аналитической компании New World Wealth, среди покинувших королевство в прошлом году 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает $100 млн. Многие из них обосновались в Швейцарии, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах.



Процесс резко ускорился в мае, когда экс-премьер Риши Сунак назначил дату парламентских выборов, на которых, согласно всем прогнозам, должны были победить лейбористы. После этого из Великобритании каждые 45 минут уезжало в среднем по одному миллионеру.