Мощный пожар в России

Крупный объект охвачен огнем в Уфе, сообщили в МЧС России по Республике Башкортостан.

На кадрах видно, что пожар уничтожил часть здания — обгоревшие обломки стоят в облаке дыма.

Пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено, пострадавших нет, сообщили РЕН ТВ в МЧС.