Мощный пожар в России
10:30 1879
Крупный объект охвачен огнем в Уфе, сообщили в МЧС России по Республике Башкортостан.
На кадрах видно, что пожар уничтожил часть здания — обгоревшие обломки стоят в облаке дыма.
Пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено, пострадавших нет, сообщили РЕН ТВ в МЧС.
January 18, 2025
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