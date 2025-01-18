USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Мощный пожар в России

ВИДЕО
10:30 1879

Крупный объект охвачен огнем в Уфе, сообщили в МЧС России по Республике Башкортостан.

На кадрах видно, что пожар уничтожил часть здания — обгоревшие обломки стоят в облаке дыма.

Пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено, пострадавших нет, сообщили РЕН ТВ в МЧС.

В Азербайджан пришла оспа обезьян
В Азербайджан пришла оспа обезьян
10:59 2082
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями? наш спецреп
02:08 6051
Фидан у Алиева
Фидан у Алиева фото
11:59 578
Семья погибшей бортпроводницы AZAL стала жертвой мошенников
Семья погибшей бортпроводницы AZAL стала жертвой мошенников
11:18 2157
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан»
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан» о развитии ситуации
03:31 6698
Что происходит с рынком недвижимости Баку?
Что происходит с рынком недвижимости Баку? экспертные оценки; все еще актуально
01:38 6769
Всех пригласили, а Пашиняна забыли
Всех пригласили, а Пашиняна забыли
10:55 2620
У Нетаньяху согласились прекратить войну
У Нетаньяху согласились прекратить войну
10:12 868
Президента под конвоем доставили в суд
Президента под конвоем доставили в суд
10:04 1759
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой» иранский аналитик Фаршид Багериан в гостях у haqqin.az
03:05 2998
В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов
В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов 19-летний «Азербайджанский феномен»; видео
05:31 4790

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджан пришла оспа обезьян
В Азербайджан пришла оспа обезьян
10:59 2082
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями? наш спецреп
02:08 6051
Фидан у Алиева
Фидан у Алиева фото
11:59 578
Семья погибшей бортпроводницы AZAL стала жертвой мошенников
Семья погибшей бортпроводницы AZAL стала жертвой мошенников
11:18 2157
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан»
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан» о развитии ситуации
03:31 6698
Что происходит с рынком недвижимости Баку?
Что происходит с рынком недвижимости Баку? экспертные оценки; все еще актуально
01:38 6769
Всех пригласили, а Пашиняна забыли
Всех пригласили, а Пашиняна забыли
10:55 2620
У Нетаньяху согласились прекратить войну
У Нетаньяху согласились прекратить войну
10:12 868
Президента под конвоем доставили в суд
Президента под конвоем доставили в суд
10:04 1759
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой» иранский аналитик Фаршид Багериан в гостях у haqqin.az
03:05 2998
В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов
В Бангкоке Акиф «Король» Гулузаде нокаутировал тайца и получил контракт на 100 тысяч долларов 19-летний «Азербайджанский феномен»; видео
05:31 4790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться