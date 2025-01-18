Всех пригласили, а Пашиняна забыли

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не пригласили инаугурацию президента США Дональда Трампа, пишет газета «Грапарак».

«Между тем большое количество глав государств будет присутствовать на инаугурации Трампа. Если армяно-американские отношения действительно настолько блестящие, то почему не пригласили Никола Пашиняна? Это, кстати, свидетельствует о плохой работе посла РА в США.

А в ГД (правящая партия Армении «Гражданский договор») очень довольны работой Лилит Макунц и даже ставят ее в пример другим послам», - отмечает издание.