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В Азербайджан пришла оспа обезьян

Ульвия Худиева, собкор
10:59 2087

В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что 22-летний гражданин Азербайджана совершил туристическую поездку в зарубежную страну с 2 по 11 января. Через несколько дней после возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, повышенную температуру, пузырчатую сыпь в генитальной области, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

По информации ведомств, врач-инфекционист заподозрил заражение вирусом оспы обезьян, исходя из симптомов пациента. В результате сбора анамнеза было установлено, что он побывал за границей и контактировал с человеком, у которого во время поездки наблюдалась сыпь.

Симптомы пациента вместе с эпидемиологической связью стали основанием для взятия теста на лабораторное исследование. Результат ПЦР-исследования мазка, взятого из высыпаний, оказался положительным на вирус оспы обезьян.

В настоящее время пациент госпитализирован и получает лечение в стационарных условиях.

«Поскольку у членов семьи, контактировавших с больным, не обнаружено признаков заболевания, они взяты под домашнее наблюдение сотрудниками территориального амбулаторного медицинского учреждения и санитарно-эпидемиологической службы. Им назначено профилактическое лечение и они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Лечебные и наблюдательные мероприятия за больным и лицами, с которыми он контактировал, будут продолжаться до окончания инкубационного периода заболевания», - говорится в совместном заявлении.

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