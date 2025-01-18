Семья погибшей бортпроводницы AZAL стала жертвой мошенников

Вчера вечером мошенник позвонил отцу погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы AZAL Хокумы Алиевой Джалилу, представившись сотрудником Kapital Bank.

Получив данные карты, мошенник снял с нее сумму в размере 80 507 манатов. Деньги представляли собой страховую сумму, выплаченную в связи с гибелью Хокумы Алиевой.

В пресс-службе МВД haqqin.az сообщили, что на основании обращения Джалила Алиева возбудили уголовное дело. Ведется расследование.