Семья погибшей бортпроводницы AZAL стала жертвой мошенников
11:18 2162
Вчера вечером мошенник позвонил отцу погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы AZAL Хокумы Алиевой Джалилу, представившись сотрудником Kapital Bank.
Получив данные карты, мошенник снял с нее сумму в размере 80 507 манатов. Деньги представляли собой страховую сумму, выплаченную в связи с гибелью Хокумы Алиевой.
В пресс-службе МВД haqqin.az сообщили, что на основании обращения Джалила Алиева возбудили уголовное дело. Ведется расследование.
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