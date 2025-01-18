Лукашенко милостивый

Белорусский лидер Александр Лукашенко помиловал ещё 23 человека, осуждённых за преступления «экстремистской направленности».

Среди них три женщины и двадцать мужчин: 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети. Все они написали прошения о помиловании, признали вину и раскаялись, отметили в пресс-службе Лукашенко.

Это восьмое помилование в Беларуси за полгода. В прошлом году году были освобождены 207 человек, которых правозащитники считали политзаключёнными. По данным центра «Весна», на 18 января в Беларуси в заключении остаются 1244 человека, лишённых свободы по политическим мотивам.