Саудиты заинтересовались азербайджанскими машинами для разминирования

Механические машины разминирования «Revival», произведенные на заводе «Improtex Industries» в Азербайджане, вызывают растущий интерес за рубежом. Важным шагом в этом направлении стало внимание Министерства обороны Королевства Саудовская Аравия. С 13 по 15 января 2025 года делегация Министерства обороны Саудовской Аравии совершила рабочий визит в Азербайджан. Визит был организован при поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

В рамках визита состоялись встречи с представителями группы компаний «Improtex». На переговорах детально обсуждались вопросы экспорта техники марки «Revival» в Саудовскую Аравию и возможные направления сотрудничества в области разминирования.

Делегация также провела встречу с представителями Агентства по разминированию Азербайджанской Республики. В ходе визита делегация посетила Карабах, где наблюдала за процессом испытаний техники «Revival» в условиях реальных операций. Эффективность этих машин была высоко оценена гостями.

Еще одной важной встречей в рамках визита стало обсуждение с Министерством обороны Азербайджанской Республики. На встрече подробно рассматривались перспективы сотрудничества двух стран в военной сфере, особенно в инженерно-технической области.