Саудиты заинтересовались азербайджанскими машинами для разминирования
Механические машины разминирования «Revival», произведенные на заводе «Improtex Industries» в Азербайджане, вызывают растущий интерес за рубежом. Важным шагом в этом направлении стало внимание Министерства обороны Королевства Саудовская Аравия. С 13 по 15 января 2025 года делегация Министерства обороны Саудовской Аравии совершила рабочий визит в Азербайджан. Визит был организован при поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
В рамках визита состоялись встречи с представителями группы компаний «Improtex». На переговорах детально обсуждались вопросы экспорта техники марки «Revival» в Саудовскую Аравию и возможные направления сотрудничества в области разминирования.
Делегация также провела встречу с представителями Агентства по разминированию Азербайджанской Республики. В ходе визита делегация посетила Карабах, где наблюдала за процессом испытаний техники «Revival» в условиях реальных операций. Эффективность этих машин была высоко оценена гостями.
Еще одной важной встречей в рамках визита стало обсуждение с Министерством обороны Азербайджанской Республики. На встрече подробно рассматривались перспективы сотрудничества двух стран в военной сфере, особенно в инженерно-технической области.
Делегация также посетила Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики. На встрече обсуждались возможности укрепления экономических связей между двумя странами и расширения экспорта продукции азербайджанской оборонной промышленности на рынок Саудовской Аравии.
Кроме того, делегация ознакомилась с бронетехникой моделей ITX 6L, ITX 15M и ITX 20H, первые прототипы которых были разработаны заводом «Improtex Industries». Эти модели являются полностью локальным производством, и в будущем планируется их серийный выпуск.
В ходе встречи были заложены основы долгосрочного сотрудничества между группой компаний «Improtex» и Королевством Саудовская Аравия. Этот визит стал еще одним примером углубляющегося взаимодействия Азербайджана и Саудовской Аравии в сферах обороны, экономики и технологий.