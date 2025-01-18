Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выступила с инициативой по восстановлению мозаики и художественных композиций на зданиях в Баку. Реализация этой инициативы обсуждалась на совещании в Исполнительной власти города Баку.

Уникальная мозаика и художественные композиции в Баку – одно из проявлений историко-культурного наследия азербайджанского народа. К сожалению, из-за недостаточного внимания к этому широко используемому виду народного творчества возникла острая необходимость в восстановлении мозаичных композиций, созданных в XX веке.