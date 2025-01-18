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Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям

главное на этот час
Тамилла Алиева, собкор
12:15 254

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выступила с инициативой по восстановлению мозаики и художественных композиций на зданиях в Баку. Реализация этой инициативы обсуждалась на совещании в Исполнительной власти города Баку.

Уникальная мозаика и художественные композиции в Баку – одно из проявлений историко-культурного наследия азербайджанского народа. К сожалению, из-за недостаточного внимания к этому широко используемому виду народного творчества возникла острая необходимость в восстановлении мозаичных композиций, созданных в XX веке.

По итогам прений в мэрии Баку сформирована соответствующая комиссия и выработана программа реализации новой инициативы. Главам исполнительной власти районов поручено провести инвентаризацию на территориях возглавляемых ими районов, восстановить существующие композиции и усилить контроль за ними. В некоторых районах начались восстановительные работы.

На заседании принято решение об издании специального альбома, отражающего сохранившуюся в Баку мозаику и художественные композиции.

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