Встреча Байрамова и Фидана тет-а-тет

Соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является важным шагом, мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех (сторон), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

«Джейхун Байрамов проинформировал меня о последней ситуации в отношениях с Арменией. Мы понимаем законную обеспокоенность Азербайджана», - добавил Фидан.