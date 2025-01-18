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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Встреча Байрамова и Фидана тет-а-тет

обновлено 13:56; фото
13:56 894

Соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является важным шагом, мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех (сторон), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

«Джейхун Байрамов проинформировал меня о последней ситуации в отношениях с Арменией. Мы понимаем законную обеспокоенность Азербайджана», - добавил Фидан.

*** 12:37

Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает МИД Азербайджана.

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11:59 2077
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