Встреча Байрамова и Фидана тет-а-тет
Соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является важным шагом, мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех (сторон), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
«Джейхун Байрамов проинформировал меня о последней ситуации в отношениях с Арменией. Мы понимаем законную обеспокоенность Азербайджана», - добавил Фидан.
*** 12:37
Началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает МИД Азербайджана.