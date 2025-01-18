Президент США может поехать в Северную Корею

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего президентского срока может лично посетить с визитом Пхеньян, либо же пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына.

Такое мнение в интервью японскому общественному телевидению выразил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Трамп уже стал первым президентом США, встретившимся с лидером Северной Кореи, и единственное, что остается - это либо пригласить Ким Чен Ына в Белый дом, либо Трампу посетить Пхеньян. Я думаю, что одно из этих событий или даже оба вполне возможны в ходе второго президентского срока Трампа», - отметил он.

В то же время Болтон признал, что возможность заключения ядерной сделки между США и КНДР – «это совсем другой вопрос». «Трамп не согласился на требования Ким Чен Ына в прошлый раз, и я думаю, что это было сделано исходя из интересов США и наших союзников - Японии и Южной Кореи», - пояснил бывший советник Трампа по национальной безопасности.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.