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Президент США может поехать в Северную Корею

12:40 974

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего президентского срока может лично посетить с визитом Пхеньян, либо же пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына.

Такое мнение в интервью японскому общественному телевидению выразил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Трамп уже стал первым президентом США, встретившимся с лидером Северной Кореи, и единственное, что остается - это либо пригласить Ким Чен Ына в Белый дом, либо Трампу посетить Пхеньян. Я думаю, что одно из этих событий или даже оба вполне возможны в ходе второго президентского срока Трампа», - отметил он.

В то же время Болтон признал, что возможность заключения ядерной сделки между США и КНДР – «это совсем другой вопрос». «Трамп не согласился на требования Ким Чен Ына в прошлый раз, и я думаю, что это было сделано исходя из интересов США и наших союзников - Японии и Южной Кореи», - пояснил бывший советник Трампа по национальной безопасности.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

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