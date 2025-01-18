Трамп хочет побыстрее избавиться от Украины

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт в Украине, но условия его интересуют мало, заявил экс-советник Трампа Джон Болтон.

«Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим [вопросом] - и для Украины это плохие новости», - отметил Болтон в интервью японскому общественному телевидению.

Болтон также выразил мнение о том, что Россия может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращения огня и определения разграничительных линий на основе текущей ситуации на фронте. «И чем дольше это прекращение огня будет длиться - тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной», - добавил экс-советник.