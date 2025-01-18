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Посол США в Азербайджане: «Скептики пытались сеять сомнения…»

12:51 1250

Партнерство между Азербайджаном и США «поспособствовало значительному развитию и заложило основу для устойчивого будущего», заявил посол США в Баку Марк Либби в своем прощальном послании, приуроченном к завершению его срока на этой должности.

«Мы добились значительного экономического благополучия. Начиная с «Контракта века» 30 лет назад и заканчивая COP29 в прошлом году, а также продолжающейся поддержкой США малого бизнеса, фермеров и женщин-предпринимателей в Азербайджане, американо-азербайджанское партнерство принесло удивительные результаты и заложило основу для более чистого и устойчивого будущего», - сказал он.

Посол отметил, что США направили значительные ресурсы на борьбу с минной угрозой в Азербайджане.

«Вместе мы обеспечили большую безопасность для азербайджанского народа. Посольство выделило миллионы долларов на разминирование территории, где ежедневно жизни азербайджанцев подвергаются угрозам. Я и мои коллеги продемонстрировали уважение США к принципу территориальной целостности, посетив официально все признанные на международном уровне территории Азербайджана. Каждый день скептики пытаются сеять сомнения с помощью ложных конспирологических теорий, но наши действия говорят громче их слов», - подчеркнул дипломат.

«Мы видим значительный рост связей между нашими народами. Благодаря резкому увеличению числа азербайджанских студентов, обучающихся в США, программам посольства по обучению английскому языку для азербайджанцев, перемещенных в результате конфликта, и других уязвимых групп, мы доказали, что дружба между нашими народами крепка и продолжает развиваться. Это, больше чем что-либо другое, внушает мне надежду на будущее наших отношений.

Спасибо, Азербайджан, за то, что принял меня и мою семью. Спасибо за твое гостеприимство и творческую энергию. Мы будем скучать по этой замечательной стране и искренне желаем азербайджанскому народу счастья и процветания в будущем», - заключил посол.

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