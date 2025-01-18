Теракт в центре Тегерана: новые подробности
14:16 2916
Нападавший на судей у здания Верховного суда в Тегеране покончил с собой сразу после убийства двух судей.
*** 13:01
В Тегеране произошла стрельба у здания Верховного суда Ирана. Убиты двое судей, один ранен.
Нападение расценивается как теракт.
Убитые судьи Верховного суда отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже, сообщили в пресс-службе судебной власти Исламской Республики.
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