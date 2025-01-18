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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Теракт в центре Тегерана: новые подробности

ОБНОВЛЕНО 14:16
14:16 2916

Нападавший на судей у здания Верховного суда в Тегеране покончил с собой сразу после убийства двух судей.

*** 13:01

В Тегеране произошла стрельба у здания Верховного суда Ирана. Убиты двое судей, один ранен.

Нападение расценивается как теракт.

Убитые судьи Верховного суда отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже, сообщили в пресс-службе судебной власти Исламской Республики.

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В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
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11:59 2078
МВД помогло вернуть деньги отцу погибшей бортпроводницы AZAL
МВД помогло вернуть деньги отцу погибшей бортпроводницы AZAL ОБНОВЛЕНО 14:32
14:32 5150
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