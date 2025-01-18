Байден до сих пор жалеет… Представляете?!

В Белом доме, сообщают, царит довольно мрачная атмосфера. Последние дни пребывания на посту Джо Байдена навевают уныние на сторонников демократов: с одной стороны, с большой тревогой ожидается возвращение во власть Дональда Трампа, полного мстительных планов, с другой, тут отдают себе отчет, что Джо Байден является не последней причиной того, что Трампу удалось вернуться во власть. The New York Times опубликовала отрывки из выходящей книги журналистов Энни Карни и Люка Броудвотера Mad House о том, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер уговаривал Байдена отказаться от участия в избирательной гонке. Заголовок книги без особых затей обыгрывает название Конгресса и сумасшедшего дома.

После того, как Джо Байден с треском провалил дебаты с Трампом 28 июня 2024 года, среди демократов начались едва не панические настроения, и встал вопрос, кто обратится к президенту с просьбой отказаться от дальнейшего участия в выборах. Барак Обама отказался это делать, сославшись на «хрупкие отношения» с Байденом, который был давно обижен на него за поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон в 2016 году, а не своей собственной. Задача была возложена на Чака Шумера. 13 июля сенатор сообщил президенту, что шансы на победу не выше пяти процентов и что с этим согласны все опросные компании. «Если Вы продолжите гонку и проиграете Трампу, мы проиграем Сенат, мы не вернем нижнюю палату Конгресса, и 50 лет удивительной, прекрасной работы будут вышвырнуты в окно, - Шумер имел виду полувековую политическую карьеру Байдена. – Но, хуже, Вы войдете в американскую историю как одна из самых неприглядных фигур». Пишут, тертый политический калач Чак Шумер разрыдался после этой встречи, где, как ему показалось, Байден остался глух ко всем доводам. О выходе из гонки он объявит лишь через неделю, но это, как известно, уже не поможет.