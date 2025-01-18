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Байден до сих пор жалеет… Представляете?!

на злобу дня
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
13:04 2198

В Белом доме, сообщают, царит довольно мрачная атмосфера. Последние дни пребывания на посту Джо Байдена навевают уныние на сторонников демократов: с одной стороны, с большой тревогой ожидается возвращение во власть Дональда Трампа, полного мстительных планов, с другой, тут отдают себе отчет, что Джо Байден является не последней причиной того, что Трампу удалось вернуться во власть.

The New York Times опубликовала отрывки из выходящей книги журналистов Энни Карни и Люка Броудвотера Mad House о том, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер уговаривал Байдена отказаться от участия в избирательной гонке. Заголовок книги без особых затей обыгрывает название Конгресса и сумасшедшего дома.

Старик Джо, говорят, до сих пор уверен, что совершил ошибку, отказавшись от продолжения борьбы, чем сильно обижает Камалу Харрис

После того, как Джо Байден с треском провалил дебаты с Трампом 28 июня 2024 года, среди демократов начались едва не панические настроения, и встал вопрос, кто обратится к президенту с просьбой отказаться от дальнейшего участия в выборах. Барак Обама отказался это делать, сославшись на «хрупкие отношения» с Байденом, который был давно обижен на него за поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон в 2016 году, а не своей собственной. Задача была возложена на Чака Шумера.

13 июля сенатор сообщил президенту, что шансы на победу не выше пяти процентов и что с этим согласны все опросные компании.

«Если Вы продолжите гонку и проиграете Трампу, мы проиграем Сенат, мы не вернем нижнюю палату Конгресса, и 50 лет удивительной, прекрасной работы будут вышвырнуты в окно, - Шумер имел виду полувековую политическую карьеру Байдена. – Но, хуже, Вы войдете в американскую историю как одна из самых неприглядных фигур».

Пишут, тертый политический калач Чак Шумер разрыдался после этой встречи, где, как ему показалось, Байден остался глух ко всем доводам. О выходе из гонки он объявит лишь через неделю, но это, как известно, уже не поможет.

Тертый политический калач Чак Шумер разрыдался после этой встречи, где, как ему показалось, Байден остался глух ко всем доводам

Старик Джо, говорят, до сих пор уверен, что совершил ошибку, отказавшись от продолжения борьбы, чем сильно обижает Камалу Харрис. В то же время большинство сходится в том, что у демократов был шанс на победу, если бы Байден, как и обещал, не пошел бы на второй срок, и Трампу с самого начала противостояла свежая фигура.

Сама попытка Байдена в его состоянии участвовать в избирательной кампании, а затем его поздний выход из нее сильно ударили по шансам демократов, часть избирателей сочла себя обманутыми. Сейчас же демократическому истеблишменту остается только обижаться друг на друга и кусать локти.

О том, с каким имиджем войдет Джо Байден в историю, говорить еще рано. Последний опрос CNN показывает, что 58% американцев оценивают его негативно, позитивно – лишь 33%. Большинство, 61%, считают его президентство провальным. Это не такой страшный результат: первый срок Трампа провальным считало 55%, а правление Буша-младшего негативно оценивают 68% американцев.

При этом со временем отношение может заметно измениться. Кеннеди, Рейгана и Обаму оценивают выше, чем во время их президентства, на 15-20 процентов. Буша-старшего, Клинтона и Трампа – на 3-5%. На общем фоне выпадает Никсон, его стали хуже оценивать на 17%. Не затей Байден поход на второй срок, запросто мог бы когда-то попасть в компанию с Рейганом и Кеннеди. Впрочем, не исключено, что его успехи будут сравнивать со вторым сроком Трампа, и кому-то его правление еще покажется золотым временем.

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