Глава Госагентства по ОМС стал президентом Федерации плавания Азербайджана

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось общее собрание Федерации плавания Азербайджана.

В ходе заседания, на котором присутствовал и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, был избран новый президент Федерации. Им стал председатель Правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев. Он сменил на этом посту Ханлара Фатиева.