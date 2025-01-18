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Глава Госагентства по ОМС стал президентом Федерации плавания Азербайджана

ФОТО
Отдел спорта
13:06 788

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось общее собрание Федерации плавания Азербайджана.

В ходе заседания, на котором присутствовал и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, был избран новый президент Федерации. Им стал председатель Правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев. Он сменил на этом посту Ханлара Фатиева.

Вице-президентами стали Халиг Илдырымзаде, Даянят Садуллаев и Умид Абузярли. В состав Исполкома избраны Шамиль Абдуррахманов, Эльдар Аббасов, Руслан Алекперов, Азер Бабаев и Марк Коганов.

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