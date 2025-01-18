Глава Госагентства по ОМС стал президентом Федерации плавания Азербайджана
Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось общее собрание Федерации плавания Азербайджана.
В ходе заседания, на котором присутствовал и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, был избран новый президент Федерации. Им стал председатель Правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев. Он сменил на этом посту Ханлара Фатиева.
Вице-президентами стали Халиг Илдырымзаде, Даянят Садуллаев и Умид Абузярли. В состав Исполкома избраны Шамиль Абдуррахманов, Эльдар Аббасов, Руслан Алекперов, Азер Бабаев и Марк Коганов.