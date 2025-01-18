Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ

Как сообщалось ранее, на одной из платформ крупнейшего газового месторождения Азербайджана в Каспийском море — «Шахдениз» — в начале января возникла техническая проблема. В связи с этим Турция начала закупать сжиженный газ, чтобы обеспечить свои внутренние потребности в зимний период.

Как пишет агентство Bloomberg, государственная газовая компания BOTAŞ закупила семь партий сжиженного газа с поставкой с конца января по март, а также ищет еще одну партию с поставкой в феврале. По словам трейдеров, знакомых с ситуацией, причина закупок сжиженного газа BOTAŞ заключается в сокращении объемов поставок из Азербайджана.

Техническая проблема возникла на платформе «Шахдениз Альфа» и привела к снижению объема газа, транспортируемого в Европу по трубопроводу TAP. Первыми это ощутили на себе Болгария и Сербия. Президент Сербии Александр Вучич 11 января сообщил, что из Баку поступили «плохие новости» о временном прекращении поставок газа в его страну из-за технической проблемы на «Шахденизе». Однако уже на следующий день он рассказал о поступлении «хороших новостей»: поставки газа прекращены не будут. Тем не менее, данных о полном восстановлении поставок в Сербию пока нет.

Болгарская компания Bulgargaz также сообщила, что поставки азербайджанского газа не возобновлены, но, согласно полученной из Баку информации, проблему планируется устранить к 19 января.

Сокращение поставок также затронуло Италию, Грецию и другие страны.

Из-за возникшей проблемы экспорт азербайджанского газа сократился примерно на 30 процентов — до 8,5 миллионов кубометров в сутки.