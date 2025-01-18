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Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ

Отдел информации
14:26 488

Как сообщалось ранее, на одной из платформ крупнейшего газового месторождения Азербайджана в Каспийском море — «Шахдениз» — в начале января возникла техническая проблема. В связи с этим Турция начала закупать сжиженный газ, чтобы обеспечить свои внутренние потребности в зимний период.

Большой переполох из-за маленького «Шахдениз»

Как пишет агентство Bloomberg, государственная газовая компания BOTAŞ закупила семь партий сжиженного газа с поставкой с конца января по март, а также ищет еще одну партию с поставкой в феврале. По словам трейдеров, знакомых с ситуацией, причина закупок сжиженного газа BOTAŞ заключается в сокращении объемов поставок из Азербайджана.

Техническая проблема возникла на платформе «Шахдениз Альфа» и привела к снижению объема газа, транспортируемого в Европу по трубопроводу TAP. Первыми это ощутили на себе Болгария и Сербия. Президент Сербии Александр Вучич 11 января сообщил, что из Баку поступили «плохие новости» о временном прекращении поставок газа в его страну из-за технической проблемы на «Шахденизе». Однако уже на следующий день он рассказал о поступлении «хороших новостей»: поставки газа прекращены не будут. Тем не менее, данных о полном восстановлении поставок в Сербию пока нет.

Болгарская компания Bulgargaz также сообщила, что поставки азербайджанского газа не возобновлены, но, согласно полученной из Баку информации, проблему планируется устранить к 19 января.

Сокращение поставок также затронуло Италию, Грецию и другие страны.

Из-за возникшей проблемы экспорт азербайджанского газа сократился примерно на 30 процентов — до 8,5 миллионов кубометров в сутки.

По данным компании BP Azerbaijan, проблема связана с подводным газопроводом, соединяющим месторождение «Шахдениз» с терминалом в Сангачале. В результате работа платформы «Шахдениз Альфа» была приостановлена. Руководитель отдела по связям с общественностью компании Тамам Баятлы заявила агентству Bloomberg, что ремонтные работы продолжаются, но сроки их завершения пока не определены.

Агентство отмечает, что газовый поток через один из двух входов в газораспределительную сеть Турции из Азербайджана в настоящее время равен нулю.

Сокращение поставок газа из Азербайджана совпало с ситуацией, когда Иран, который часто ограничивает экспорт зимой, поставляет Турции лишь половину от контрактных объемов.

Азербайджан ежегодно поставляет Турции 6 миллиардов кубометров газа через трубопровод TANAP, а Иран обязуется поставлять 10 миллиардов кубометров газа в год. Остальная часть потребностей Турции покрывается за счет российского «голубого топлива», поставляемого по трубопроводу «Турецкий поток» (17,5 миллиарда кубометров в год), и за счет импорта сжиженного газа.

Платформа «Шахдениз Альфа» обеспечивает около 36 процентов добычи газа с месторождения «Шахдениз». Остальные объемы поступают с платформы «Браво», где добыча и экспорт продолжаются в штатном режиме, как ранее сообщало азербайджанское подразделение BP.

Азербайджан продолжает поставлять газ в Турцию с платформы Bravo, сказал другой человек, имеющий непосредственную информацию о ситуации. Поставки по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) из Азербайджана в Турцию, по словам представителя проекта трубопровода, продолжаются в стандартном режиме.

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