Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Как сообщалось ранее, на одной из платформ крупнейшего газового месторождения Азербайджана в Каспийском море — «Шахдениз» — в начале января возникла техническая проблема. В связи с этим Турция начала закупать сжиженный газ, чтобы обеспечить свои внутренние потребности в зимний период.
Как пишет агентство Bloomberg, государственная газовая компания BOTAŞ закупила семь партий сжиженного газа с поставкой с конца января по март, а также ищет еще одну партию с поставкой в феврале. По словам трейдеров, знакомых с ситуацией, причина закупок сжиженного газа BOTAŞ заключается в сокращении объемов поставок из Азербайджана.
Техническая проблема возникла на платформе «Шахдениз Альфа» и привела к снижению объема газа, транспортируемого в Европу по трубопроводу TAP. Первыми это ощутили на себе Болгария и Сербия. Президент Сербии Александр Вучич 11 января сообщил, что из Баку поступили «плохие новости» о временном прекращении поставок газа в его страну из-за технической проблемы на «Шахденизе». Однако уже на следующий день он рассказал о поступлении «хороших новостей»: поставки газа прекращены не будут. Тем не менее, данных о полном восстановлении поставок в Сербию пока нет.
Болгарская компания Bulgargaz также сообщила, что поставки азербайджанского газа не возобновлены, но, согласно полученной из Баку информации, проблему планируется устранить к 19 января.
Сокращение поставок также затронуло Италию, Грецию и другие страны.
Из-за возникшей проблемы экспорт азербайджанского газа сократился примерно на 30 процентов — до 8,5 миллионов кубометров в сутки.
По данным компании BP Azerbaijan, проблема связана с подводным газопроводом, соединяющим месторождение «Шахдениз» с терминалом в Сангачале. В результате работа платформы «Шахдениз Альфа» была приостановлена. Руководитель отдела по связям с общественностью компании Тамам Баятлы заявила агентству Bloomberg, что ремонтные работы продолжаются, но сроки их завершения пока не определены.
Агентство отмечает, что газовый поток через один из двух входов в газораспределительную сеть Турции из Азербайджана в настоящее время равен нулю.
Сокращение поставок газа из Азербайджана совпало с ситуацией, когда Иран, который часто ограничивает экспорт зимой, поставляет Турции лишь половину от контрактных объемов.
Азербайджан ежегодно поставляет Турции 6 миллиардов кубометров газа через трубопровод TANAP, а Иран обязуется поставлять 10 миллиардов кубометров газа в год. Остальная часть потребностей Турции покрывается за счет российского «голубого топлива», поставляемого по трубопроводу «Турецкий поток» (17,5 миллиарда кубометров в год), и за счет импорта сжиженного газа.
Платформа «Шахдениз Альфа» обеспечивает около 36 процентов добычи газа с месторождения «Шахдениз». Остальные объемы поступают с платформы «Браво», где добыча и экспорт продолжаются в штатном режиме, как ранее сообщало азербайджанское подразделение BP.
Азербайджан продолжает поставлять газ в Турцию с платформы Bravo, сказал другой человек, имеющий непосредственную информацию о ситуации. Поставки по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) из Азербайджана в Турцию, по словам представителя проекта трубопровода, продолжаются в стандартном режиме.