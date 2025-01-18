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В Германии призвали украинцев немедленно вернуться

14:39 137

Руководство баварского отделения правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» высказалось за немедленную высылку украинских беженцев. С такими словами выступила глава фракции АдГ в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

14-15 января баварское отделение АдГ провело в Регенсбурге совещание, по итогам которого опубликовало два программных документа: «План будущего, новый старт для Баварии», а также «Пакет против исламизации». В них нет ни слова про Украину, говорится лишь о «реэмиграции», а также «высылке преступников и иностранцев без права проживания». В комментарии телеканалу Sat.1 16 января Эбнер-Штайнер заявила о требовании «реэмиграции, чтобы эта страна дальше не исламизировалась». «Баварии нужна реэмиграция», - написала политик в соцсети X в пятницу, 17 января.

Однако корреспондент SZ Йоханн Озель (Johann Osel), побывавший на совещании баварской АдГ, пишет, что Эбнер-Штайнер говорила и о высылке украинцев. По словам журналиста, политик сказала, что украинские беженцы должны немедленно отправиться на родину, «и уже сейчас». Представитель АдГ заявила, что Украина - большая страна, где «достаточно территории», куда можно вернуться.

По ее оценке, с учетом украинцев цифра тех, кого могут выслать из Германии, приближается к 2 млн человек. Она призвала к «масштабной реэмиграции», чтобы Бавария не была «наводнена получателями пособий, не желающими интегрироваться», и выступила за введение в регионе «чрезвычайной ситуации с беженцами», чтобы отказывать им в размещении.

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