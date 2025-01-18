Иранские власти о крушении вертолета Раиси

Крушение вертолета покойного президента Ибрахима Раиси не было связано с диверсией, покушением или электронным вмешательством.

Как сообщает ISNA, об этом говорится в заявлении коммуникационного центра Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Напомним, что 19 мая 2024 года вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.