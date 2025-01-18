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Зеленский троллит премьер-министра Словакии: «Вместо Давоса окажется в Сочи»

14:45 1267

Украинский президент Владимир Зеленский считает невозможным согласиться на предложение словацкого премьера Роберта Фицо встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом Зеленский заявил Bloomberg.

Зеленский пояснил, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку тот «может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи». «Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения», — сказал он.

Фицо озвучил свое предложение встретиться в Давосе накануне. По его задумке, беседа политиков должна состояться 21 января. Встреча могла бы помочь урегулировать сложные вопросы в отношениях между Словакией и Украиной, особенно на фоне прекращения транзита газа через Украину, считает премьер.

Словацкий премьер перед этим перенес встречу с Зеленским, которая должна была состояться 17 января в Киеве. Вместо него приехал глава словацкой оппозиции Михал Шимечка, который обсудил вопросы энергетической безопасности.

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